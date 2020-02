Van por nuestros hijos

Como un nuevo “Derecho Humano”, se está impulsando en los Congresos del país, lo que han denominado: “Libre Desarrollo de la Personalidad”, algo en apariencia positivo. Empezó hace algunos años, únicamente con los adultos, y como una exigencia de los grupos LGBT, haciéndonos creer que en nada nos afectaba, que no nos metiéramos, solo pedían respeto y que los dejáramos vivir como ellos decidieran. Con el tiempo esto se fue transformando; sus pedidos de respeto se convirtieron en reclamos de privilegios. Se nos prohibió pensar diferente, de lo contrario nos tachaban de homofóbicos, discriminadores, retrógradas, entre otros adjetivos. Y hoy que sus privilegios son enormes, van por nuestros niños.

¿De qué manera? Tal como lo hacen en otros países: Canadá, España, Argentina, etc. Se implementan en las escuelas públicas, programas que con la excusa de introducir valores de respeto entre ellos, los hacen cuestionarse su identidad sexual. Tú como padre de familia no podrás oponerte, ya que toda la maquinaria legal que se ha implementado en los últimos años, está diseñada expresamente para arrebatarte la Patria Potestad de tus hijos. ¿No lo creen?

El pasado 4 de Noviembre, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, aprobó una Ley de Protección a las Infancias Trans, propuesta por la diputada Paula Soto de Morena, que dice: “Se agrega el mandato legal para que se brinden medios, procedimientos y acompañamiento a las personas solicitantes del levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género. “¿En qué consiste? Básicamente en preguntar a los niños y niñas, desde el Kinder, el sexo al que desean pertenecer, para expedirles documentos de identidad, según lo que ellos elijan. Quienes lo hacen son personas transexuales, hombres escandalosamente pintados y vestidos de mujer, quienes visitan las escuelas, (abiertas por ley para ellos) y por medio de cuentos, canciones, globos, los encaminan a lo divertido y natural que es cambiar de sexo.

En países en donde se está llevando a cabo esta perversidad, han llegado hasta a mutilar los órganos sexuales de los niños, decisión que ellos mismos tomaron, manipulados por adultos y obviamente sin tener la edad ni el criterio para hacerlo. Hoy día cientos de jovencitos mutilados, están denunciando ante las autoridades esta tragedia, otros han llegado al suicidio. Y los padres, ¿cómo lo permitieron? La ley les quita cualquier derecho a oponerse.

La ley, aprobada por la ALCM contempla mecanismos para asegurarse de que el niño pueda ejercer su “derecho” a elegir su sexo, y que los padres no puedan impedirlo, ya que no es necesario que los padres o un familiar acompañen al niño a cambiar su acta, con cualquier adulto procede.

Termino con lo expresado en tribuna por el diputado de Morena Eduardo Santillán:

“El ejercicio de la Patria Potestad, no implica la imposición de valores de ningún tipo, incluso religiosos o políticos, un padre o una madre NO tiene derecho de imponer a ningún menor ningún tipo de preferencia, ya sea identidad sexual, ideológica, política o social.”

¿Les quedó claro? Esta 4ª.T viene por lo más valioso para ustedes: Sus hijos.





* La autora es consejera familiar.