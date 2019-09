Un organismo responsable

El panorama político que estamos viviendo es algo completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados, cambios en apariencia a la ligera sin presentar estudios ni proyectos, como la falta de claridad en la estrategia de seguridad, decisiones autoritarias o por medio de consultas a modo, a mano alzada o poco representativas y violatorias a la Constitución, concentración de poder, ataque a los organismos e instituciones autónomas, etc., decisiones todas que van en contra de la certidumbre económica, que a muchos mexicanos nos tienen preocupados.

Cuando López Obrador llegó al poder, quienes le dieron su confianza, quizá pensaron que él solo, iba a solucionar los problemas del país, motivados quizá por sus promesas al decir que como él era honesto, todos iban a seguir su ejemplo, lo cual estamos comprobando no ha sido así, ya que la violencia e inseguridad, lejos de desaparecer ha crecido en mucho durante el tiempo que tiene en la Presidencia. De aquí la importancia de no confiar en un solo hombre en el gobierno para que solucione los problemas. Primero porque no puede y segundo, porque en todo país como el nuestro, que quiere vivir en democracia, son necesarios los contrapesos, lo contrario se convierte en una dictadura que a nadie beneficia.

En ésta línea, Coparmex, organismo empresarial responsable, interesado en aportar su mejor esfuerzo para el crecimiento de la Democracia y el desarrollo de nuestro país, propone, no para atacar ni dar la contra, sino buscando ser ese contrapeso que estamos requiriendo, presenta una iniciativa “Alternativas por México” que consiste en lo siguiente: Explorar en 22 Estados de la República, para encontrar líderes potenciales, para convertirlos en agentes del cambio político para el año 2021.

Este interesante proyecto, se está llevando a cabo, mediante una alianza estratégica con el Tecnológico de Monterrey, donde éstos jóvenes recibirán una formación política integral, para vincularlos en un Proyecto de Nación a largo plazo.

El plan tiene siete grandes objetivos que son: 1.- Dirigir el país hacia su pleno desarrollo. 2.- Defender la libertad. 3.- Defender la Democracia. 4.- Defender el Estado de Derecho. 5.- Defender la economía de mercado. 6.- Promover la Integración global, 7.- Promover la responsabilidad social.

¿Se imaginan si de éste proyecto surgen jóvenes bien preparados, con ganas de trabajar en bien de México, líderes honestos que tanto está necesitando nuestro país?

Valoramos a Coparmex y a su valiente Presidente el Lic. Gustavo de Hoyos Walter, por ésta iniciativa que nos llena de esperanza, pero además nos invita e incentiva a actuar desde nuestra trinchera como ciudadanos responsables, capaces de organizarnos para vigilar a nuestras autoridades, exigir honestidad, congruencia, eficiencia, buenos resultados y no permitir por ningún motivo, se viole el Estado de Derecho, como tampoco nuestros derechos fundamentales, por parte de ningún gobierno sea del partido que sea.

Solo de ésta forma, podremos abonar para sacar al país del enorme bache y el peligro en que hoy se encuentra.

¡Mujer Mexicana forja tu Patria ¡

* La autora es Consejera Familiar.