Un nuevo avance en la reapertura de la frontera

La reapertura de la frontera está cerca. Al menos así se percibió luego de que los presidentes municipales de Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito, Karla Ruiz Macfarland, Armando Ayala Robles y Araceli Brown Figueredo, sostuvieron una reunión con la cónsul de Estados Unidos en Tijuana, Sue Saarnio, en un encuentro en el que también tomó parte el cónsul de México en San Diego, Carlos González.

No hay que ser adivino para saber que el 30 por ciento de los ciudadanos que cruzan lo hacen para actividades no esenciales, principalmente el comercio y el turismo, por lo que un encuentro entre autoridades de ambos lados de la frontera deja entrever no sólo que las estrategias contra el Covid-19 están dando resultado, sino que la reapertura está cerca.

Luego de desmentir el “fake new” de que la frontera se abre hasta septiembre, los alcaldes y cónsules establecieron que las restricciones se mantendrán, por lo menos, hasta el 21 de julio, sobretodo ante el éxito que ha representado, hay que decirlo, el programa de vacunación en Baja California instrumentado por el Gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez.

Ayala Robles señaló que la gran entrega de la labor social de vacunar a la población merece un reconocimiento, quien además se tomó el tiempo para reconocer el compromiso de Saarnio para lograr una buena coordinación binacional. En momentos tortuosos, la amistad entre los países se mantiene con un buen común que es recuperar nuestra salud y nuestra economía de uno de los mayores retos que ha enfrentado nuestra generación.

La Alcaldesa de Tijuana, Karla Ruiz también destacó la reunión binacional entre mandatarios. Mientras que Araceli Brown calificó de amena la reunión, y agradeció la unidad que hay entre los presidentes municipales.

Otro tema abordado en el encuentro fue la situación migratoria en Tijuana, por lo que se habló de un predio que, de acuerdo al gobernador Jaime Bonilla, será rentado y habilitado en Zona Centro como albergue para quienes hoy están en pésimas condiciones en el campamento de El Chaparral.

Si lo decimos con todas sus letras debemos reconocer que la situación social y de salubridad en el área de la garita de San Ysidro es crítica, por lo que ya urgen acciones de los tres niveles de gobierno en ese sentido, por el bien de los migrantes y principalmente buscando lo mejor para los niños, ya que muchas de las familias están integradas además por menores de edad que cohabitan en permanente riesgo en esa zona.

Cabe señalar que el gobierno federal no se ha quedado con las manos cruzadas al habilitar un albergue desde hace varios meses en el área del Cerro Colorado, sin embargo, la negativa de los migrantes de resguardarse ahí estriba en la lejanía con el área fronteriza.

Por lo tanto, es de reconocer que para acondicionar este lugar en la Zona Centro se contará con el apoyo de las autoridades federales y de los activistas en pro de los migrantes, y ese anuncio ya lo hizo en su reciente visita al estado la titular de la SEGOB, Olga Sánchez Cordero, por lo que se puede palpar una coordinación estrecha en beneficio de ese grupo vulnerable de la población.

*- El autor es periodista con 25 años de carrera, ha encabezado noticieros en la televisión internacional; ganó el premio Nacional de Periodismo y ha sido académico, además dirige la página www.alfredoalvarez.mx.