Un frente ¿anti natura? 

Visto desde arriba, el mapa geopolítico de Baja California luce entre azul y buenas noches para la oposición.

Un poco mejor, en comparación de cómo se veía hace un año, cuando perdieron todo, incluyendo el ánimo y hasta la esperanza.

El gobernador, Jaime Bonilla Valdez y su círculo cercano de colaboradores se ha encargado de darles respiración artificial y hasta permitirles soñar con un mejor futuro electoral.

La gubernatura luce muy complicada, dada la cercanía del desastre que significó la última administración estatal panista, encabezada por el demandado Kiko Vega. El peor gobernador, en el peor momento del PAN

El FRENA y el BOA o llamado Bloque Opositor Ampliado que se generó a nivel nacional contra AMLO, empieza a prepararse en un Baja California donde la oposición está aún muy desdibujada, perdida en sus mini apetitos de triunfo y repartición de las primeras regidurías y diputados pluris.

Unos adversarios que se han mantenido en la tenue línea del malabarismo político, con negocias insanas, coaliciones inapropiadas entre partidos oponentes históricos.

Y que ahora lucha por levantarse de las cenizas con un nuevo compañero de viaje, el PAN, antes partido en el gobierno.

Un PAN al que le urge distanciarse de Kiko Vega, de su familia y ex colaboradores, para generar menos animadversión. Que luce difícil, dicho sea de paso.

El BOA local tiene muchas complicaciones que resolver, incluyendo la participación del PRI, con el PAN, PRD, MC, PBC.

Un matrimonio que no es bien visto por panistas de cepa, como el caso de Víctor Hermosillo, ni mucha de su militancia, que prefiere perder otra vez antes que unirse al PRI y menos aceptar a Jorge Hank de abanderado, según comentan.

También queda claro que si no existe un frente opositor será más complicado luchar contra el partido guinda. Una alianza con todos menos con el PRI, cuando menos no registrada en la boleta electoral, pero qué tal una alianza de facto, en los hechos, arrinconada, pero no desdeñada.

Jorge Hank Rhon, quien, pese a que su partido sigue en la lona, en las encuestas aparece arriba de cualquier otro tricolor.

Es decir, la mayoría de los bajacalifornianos conocen al dueño del Hipódromo Caliente, aunque no necesariamente para bien.

En este escenario, empiezan algunos panistas a justificar esta supuesta unión, al decir que los priistas con quienes nunca se hubieran unido, ahora están en Morena.

Las matemáticas electorales y políticas a todo lo que dan. Revisan, los opositores a Morena, los mini escenarios en cada municipio para hacer sus combinaciones en el papel.

Creen poder dar el campanazo en algunos distritos e incluso en unos municipios, a diferencia de lo que les sucedió en el pasado proceso electoral local.

Pero, dicen, necesitan un frente opositor que los lleve a homologar una propuesta y sobre todo borrar los logos de los desacreditados partidos.

Le apuestan a los errores que pudiera cometer Morena en la selección de sus candidatos y los heridos en el camino que dejen. Algunos con cicatrices difíciles de olvidar.

Le tienen prendidas las veladoras a los empresarios, políticos que están dentro y fuera de Morena, que han sido atacados públicamente por Bonilla Valdez.

Es decir, hay una oposición local que le está apostando más al error del mandatario estatal y a quienes le rodean, antes que, a sus propios aciertos, de los cuales carecen en estos momentos.

La verdad sea dicha

* La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.