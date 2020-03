Un día sin mujeres

Un tema que crea polémica, que divide a la sociedad y que ha despertado la conciencia de todo un pueblo, que siempre ha sido estigmatizado de “machista” y en algunas ocasiones de misógino por sujetos que reniegan de las mujeres. Por aquellos seres que nos dieron la vida. Ha sido evidente a través de la historia que en nuestro país la violencia contra las mujeres ha sido permanente, pero recientemente ha aumentado en frecuencia y magnitud; de hecho, está llegando a todos los estados del país, y a todas las mujeres (niñas incluso), ser mujer se ha vuelto un gran riesgo de ser injuriada, atacada, acosada, maltratada, golpeada, raptada, torturada, violada, asesinada.

Han sido millones de mujeres que ven con desagrado y pánico que este grave problema no se ha enfrentado como debiera, por ser un problema prioritario que requiere de políticas públicas, pero sobre todo de un cambio cultural. Sin duda es un problema complejo de difícil solución que requiere que las nuevas generaciones desde la educación básica se les enseñe el respeto a sí mismo y a la mujer en especial, pero también en los hogares los padres tendrán que educar a sus hijos del respeto al sexo femenino. No existe ninguna estrategia orientada hacia la emancipación de la mujer. La sumisión ha sido histórica, las mujeres aspiran a vivir sin temor y sin el riesgo de ser agredidas verbal y físicamente. La inanición y la impunidad de la violencia contra las mujeres, se ha vuelto habitual y cultural hasta instituirse como “usos y costumbres”.

Por tal motivo las mujeres mexicanas al igual que ocurre en el mundo han tomado la iniciativa de convocar una acción legítima, urgente e inédita protesta pacífica a nivel nacional para manifestarse en contra de la violencia y los feminicidios que están ocurriendo en el país. El lunes 9 de marzo se quedarán en casa, para que se haga visible su ausencia. Esta manifestación no es contra el gobierno, tampoco a favor o en contra de ningún partido político, es para reivindicar al género femenino. No es copia de otros movimientos de mujeres, el contexto y los objetivos son distintos. No permitirán que participen en los partidos políticos, tampoco es en contra de los hombres. Es para que los hombres vean lo importante que son las mujeres, no es un movimiento que aglutine todas las demandas de otros movimientos feministas, ni se prestará para ello porque causaría división.

El sexo femenino se ha quejado y hartado de tanta indiferencia de parte del gobierno, al manifestar el presidente de la república que la causa de los feminicidios se debe al modelo neoliberal y conservador. Estas declaraciones han crispado el ambiente entre las féminas, porque nuestro presidente piensa que la manifestación es contra su gobierno. Nada más falso, la mujer exige un empoderamiento y critican que en el discurso del nuevo gobierno aparezca la exigencia de políticas públicas que vengan a favorecer a la mujer. En México el voto de la mujer ocurrió en 1955, después de una enorme lucha. El 6 de abril de 1952 más de 20 mil mujeres se congregaron en el Parque 18 de marzo de la Ciudad de México para demandar lo que les había prometido el entonces candidato a la presidencia, Adolfo Ruiz Cortines.

Este será sin duda, un gran reto para toda la sociedad en una toma de conciencia de la importancia de la mujer en la sociedad. Nuevos paradigmas y actitudes se ciernen en nuestra sociedad, por ello, debemos de estar preparados para que nuestro sistema educativo se enfoque en introducir asignaturas sobre “valores” y en los hogares los padres de familia hagan lo propio.

*- El autor es economista egresado de la UABC.