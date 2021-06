Tus personas clave

Lo mas importante en una empresa es el capital humano, eso es indiscutible, he hablado infinidad de veces del endomarketing pero hoy quiero usar mi ‘highlighter’ y enfocarme en las personas clave.

Todo buen líder, léase director de empresa, director de área, político tiene sus personas clave y no me refiero a los chicles aduladores esos no más hacen bulto ¡no! me refiero a esas personas que te dicen las cosas de frente, que son leales, que son eficientes, que son “tu persona”, todos tenemos ese pequeño círculo; por ejemplo, en la empresa donde yo trabajaba el director tenía seis personas, sus gerentes de área: comercial, producción, calidad, administración , recursos humanos y mercadotecnia, él decía que un director no puede manejar mas de ocho personas y tiene razón, él confiaba en nuestro trabajo pero sobre todo en nuestro criterio, éramos sus personas clave y la forma de trabajar funcionaba como relojito.

Comunicación: le puedo asegurar que la gran parte de los problemas que se generan en una empresa se deben a la mala comunicación. Hay desde “radio pasillo” hasta “teléfono descompuesto” ¿cómo lo manejábamos? una rigurosa reunión semanal con orden del día y minuta. No es negociable.

Hablemos también de la comunicación uno a uno, las personas clave suelen ser muy directas al hablar, se caracterizan por no conceder nada más por la jerarquía, generalmente una persona clave sabe que tiene que ser muy asertivo en su comunicación, es decir, no va a “molestar” con un rumor sin importancia, va a decir la cruda verdad y aquí es donde el líder agradece la honestidad por que para eso tiene a esa persona clave.

Si usted no tiene conversaciones difíciles no hay forma de mejorar, tiene que tener esos debates intensos porque para eso están, para contrastar criterios, para decidir, si no hay este ejercicio y Usted solo escucha a los aduladores el primer síntoma es que sus personas claves empezarán dar pasos para atrás.

¿Cómo saber si es un adulador o una persona clave? Es que resulta fascinante que le endulcen a uno el oído, es difícil y mucho ser líder, hay demasiadas cosas que conciliar, que resolver, que decidir, entonces un adulador que nos diga lo grandiosos que somos, nos soben el lomito y en el oído nos digan “nadie es mejor que tú, te admiro y te respeto” y un gran GRAN aplauso de foca, que horror esas personas que solo vienen a darme problemas ¿cómo se atreven a decirme cómo hacer las cosas?, ¡no! yo se perfectamente que estoy bien… pero que raro…¿por qué se fué una de mis persona clave?

No hay mejor forma de resolver un problema que evitándose, yo todavía me acuerdo cuando perdí a una persona clave, llegó un día y renunció, me cayó como baldazo de agua helada, jamás me dí cuenta que poco a poco ella cocinaba una huída, dejé de escucharla, dejé pasar sus inconformidades, simplemente no me di cuenta que necesitaba poner atención a mi persona clave, porque lo que ella me resolvía era importantísimo para mí, lo hacía tan bien que yo no lo notaba, el día que se fue entendí todo lo que había omitido, desde entonces pongo especial interés, escucho dando reset a mi cerebro, si una de mis personas clave dice algo yo tengo que poner en contexto, podría parecer algo sin importancia pero en realidad es la punta de un iceberg. Ese error me enseñó a cuidar de las personas que cuidan de mí, no hay que dar las cosas por hecho, aquellas que callan más son las que tienen más que decir, tenemos que entender que el silencio es el arma más poderosa -hasta que explota-.

* La autora es Estratega de Marketing y directora de ADK Marketing.