Trampa y dilación

Somos lo que hacemos



Debemos exigirle al Congreso del Estado, particularmente a su presidente, diputado Catalino Zavala Márquez, proceda con la notificación al gobernador para que la reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112 aprobado por la legislatura anterior, la 22, sea publicada inmediatamente.

Creo que dicha reforma vulnera el estado de derecho; por ello es imperativo que la reforma sea publicada, para poder dar inicio al periodo de tiempo en el que podamos inconformarnos y por ende hacer de conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva a la brevedad este asunto. Que el Congreso del Estado no notifique al Ejecutivo estatal debe ser interpretado como una estrategia dilatoria y tramposa, con alevosía y ventaja, aunque algunos líderes empresariales no quieran decirlo, para con ello ganar tiempo y terminar ordenando su publicación sólo unos días antes de que el próximo gobernador proteste su cargo para un mandato de 5 años y por ende complicar aún más las cosas. Bienvenida la solicitud que al inicio de semana hicieron los Centros Empresariales adscritos a la Coparmex a este respecto, ojala no sean los únicos, hago votos porque haya más organizaciones y ciudadanos de nuestro estado solicitándolo.

Nuestro estado tiene graves retos que resolver, la excesiva nómina en los gobiernos estatal y municipales, las necesidades de contar con el fondo de pensiones que ésta abultada nómina requiere, complicado en mayor grado para el caso de los maestros, gremio en el que se les permite jubilarse con doble plaza para cobrar el doble de pensión, la inseguridad, el grave rezago en infraestructura, entre otros son temas que no serán resueltos ni en 2 ni en 5 años; sólo estando unidos y con un proyecto de estado en común tendremos las herramientas para exigirle a nuestros políticos que se inicie con el rumbo adecuado para la transformación de nuestro estado, violentar el estado de derecho para ampliar un periodo de gobierno que no fue votado en las urnas es iniciar con el pie equivocado si realmente lo que se quiere es el bienestar de nuestra gente.

En el Congreso del Estado hay varios diputados de los 21 que aprobaron la reforma antes mencionada, el propio presidente de la mesa directiva, quien tiene las facultades para ordenar su publicación, es uno de ellos, si bajo su lógica el decreto es jurídicamente sostenible, no hay razón alguna para no hacerlo; a menos que lo que se busque sea con la vulgar intención de complicar aún más las cosas, de verdad, si ellos creen que la razón les asiste, no hay nada que esconder, por lo mismo deben ordenar inmediatamente dicha publicación, no hacerlo es evidenciar la complicidad de haber actuado en lo obscurito y por supuesto fuera del marco de la ley.

Si el estado de derecho se vulnera desde el Congreso muchas cosas graves pueden pasar en un futuro, es este el principal motivo que debe de movernos a los ciudadanos, si son los propios diputados los que violan el principio fundamental de cualquier elección, el de la certeza jurídica, mañana será el congreso quien pueda, al tener la mayoría como lo es la presente legislatura, acortar o alargar los tiempos de los alcaldes, gobernadores, y porque no hasta del propio presidente de la república. Repito debemos exigir su inmediata publicación.





*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.