Todos somos Tabasco

Si todavía alguien no se ha dado cuenta de la incompetencia del gobierno de López, con la inundación que está padeciendo Tabasco, ésta queda demostrada. No solo la incompetencia, sino la falta de sensibilidad, empatía y solidaridad para sus paisanos y por ende para todos los mexicanos.

¿Qué provocó éste desastre en Tabasco? Primero la ignorancia de López. El 27 de Octubre cuando visitó la presa Peñitas ordenó que solo se desfogaran 300 metros cúbicos de agua por segundo, asegurando que debido a la corrupción y complicidad de las empresas que le venden electricidad a la CFE, se soltaba más agua de lo debido. Ignoraba que el volumen del desfogue se debe a dos condiciones: A preservar su estructura para que no se vaya a reventar o fracturar, y al servicio que prestan de generar electricidad.

Acompañaban a AMLO, funcionarios de la CFE, de la CNA, de Protección Civil, y los gobernadores de Chiapas y Tabasco. Todos aceptaron sin chistar la orden de López, haciendo de lado el protocolo científico y el manual de procedimiento, que establece las circunstancias en que debe desfogarse el agua. Por esa orden, dejaron de turbinar, a pesar de los anuncios de lluvias excesivas y de las precipitaciones que se dieron en las siguientes dos semanas. Esto ocasionó que de un día a otro, se llenara la presa, ahí todo se complicó y se salió de control.

Ya obligados por las circunstancias debieron desfogar 800 metros cúbicos, luego 1,200, 1,500, llegaron a 3,000, todo para evitar que reventara la presa, razón por la cual, Tabasco está de agua hasta el cuello.

La responsabilidad es de López, aunque también de la CFE, y de los funcionarios que por miedo cobardía e incompetencia, no tuvieron los tamaños para decirle que su orden iba a inundar Tabasco.

La obediencia a ciegas que quiere López, puede causar más daño que la corrupción. Hoy Tabasco una vez más está en emergencia. Pero ésta vez mucho peor, porque además no hay apoyos de nada. ¿ Por qué? Porque por orden de López los diputados se apropiaron del dinero de los fideicomisos, entre ellos el FONDEN, y por ello, los albergues, comida, camas, atención médica, reposición de enseres domésticos, lo que recibían anteriormente con los “gobiernos liberales” desaparecieron.

.¿Donde están los militares y su plan DN3 que siempre apoyaban en los desastres? Esto es consecuencia del desmantelamiento del estado y sus instituciones que ha hecho AMLO a través de los diputados y senadores.

Nos piden donaciones, que seamos solidarios. ¡Siempre lo hemos sido ¡ De hecho FRENA de inmediato convocó a la gente para juntar víveres y envió varios camiones. El Gobierno de Jalisco está enviando hoy sábado una caravana con materiales y personal de protección civil para apoyarlos, porque todos somos Tabasco.

Lo que no se vale es lo que está haciendo Morena con los mexicanos: Obedecer a López ciegamente, dándole la espalda a quienes los pusieron ahí para trabajar en bien de México, no de un solo hombre, ese que por cierto todavía tiene el cinismo de repetir que lleva a Tabasco en su corazón. ¡ Si, como no !

¡Mujer mexicana forja tu Patria!

* La autora es consejera familiar