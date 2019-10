Todos podemos invertir

Seguramente has escuchado o conocido a alguien que piensa invertir su dinero y automáticamente imaginas que se trata de algún especialista en finanzas o que tiene un gran capital, sin embargo, no es así. Si bien es cierto que las decisiones de inversión no se improvisan, tampoco es un proceso complicado, cualquiera puede hacerlo, sólo es necesario que conozcas algunos conceptos básicos, chécalos:

• Inversión: es poner a trabajar tu dinero para obtener una ganancia. Para comenzar es necesario contar con un ahorro previo, aunque no sea mucho.

• Instrumento de inversión: es el medio a través del cual inviertes tu dinero.

• Rendimiento: es la ganancia que obtienes por invertir tu dinero.

• Plazo: es el tiempo durante el cual mantienes tu dinero en un instrumento de inversión.

• Riesgo: probabilidad de que pierdas el dinero que tienes invertido. Recuerda que a mayor

riesgo, mayor rendimiento.

• Liquidez: capacidad de disponer dinero en efectivo. Una vez que conoces los conceptos básicos de la inversión, toca ahora definir cuál es tu tolerancia al riesgo, es decir, qué tanto estás dispuesto a arriesgar tu dinero; establecer el plazo de tu inversión, definir tus metas y decidir dónde o en qué instrumentos de inversión lo harás.

¿En qué puedes invertir? Antes de decidir dónde y en qué invertir, toma en cuenta que para alcanzar mayores ganancias deberás tolerar mayores riesgos. Los tipos de mercados que existen en nuestro país son los siguientes:

• Mercado de deuda: son instrumentos de inversión de bajo riesgo y los emiten principalmente los organismos gubernamentales, son de corto, mediano y largo plazo.

• Mercado de capitales: son instrumentos que cotizan en la bolsa de valores. Pueden tener mejor rendimiento que los instrumentos de deuda, pero el riesgo es mayor.

• Mercado de derivados: son instrumentos cuyo precio o valor dependen del precio de otro activo denominado activo subyacente, que puede ser un índice bursátil, una materia prima, o cualquier otro tipo de activo financiero como las divisas y el tipo de cambio.

¿En qué te debes fijar? Para elegir adecuadamente dónde vas a invertir debes tener en cuenta la siguiente información:

• Monto de dinero que vas a invertir (capital).

• Objetivo y horizonte de tu inversión, es decir, el plazo que esperarás para que se produzcan resultados.

• Estrategia de inversión.

• Políticas de inversión.

• Los riesgos a los que estás expuesto y la tolerancia que tendrás a éstos.

• Disponibilidad de dinero (liquidez).

• Costos y comisiones.

• Etapa de vida en la que te encuentras.

Toma en cuenta que existen personas que buscan obtener un beneficio propio, dañando la economía de otra, es por eso que debes desconfiar de aquellas instituciones y/o agentes que te ofrezcan grandes ganancias en poco tiempo, podría tratarse de un fraude.

La palabra clave es: diversificar. Cuando se trata de invertir, lo más recomendable es no apostar todo en un sólo instrumento, o como dice el refrán, “no poner todos los huevos en una sola canasta”. Debes saber que todas las inversiones llevan un riesgo, sin embargo, tener un producto con un portafolio diversificado ayudará a minimizar el riesgo y tener tu dinero en distintos activos. Despeja todas tus dudas Lo más recomendable es que busques un asesor financiero que te guíe e identifique tus necesidades específicas para que puedas invertir en el mejor producto. Recuerda que invertir no es algo que puedas decidir con recomendaciones de tus amigos o familiares, necesitas una opinión profesional. (Fuente Conducef, revista Proteja su Dinero).

* La autora es coach financiero.