Todos a votar

“Usted es libre de hacer sus elecciones, pero a la par prisionero de sus consecuencias”

Pablo Neruda





Baja California, lo sabemos, lo hemos construido a través del tiempo, es un estado de instituciones.

Perfectibles, obvio, pero con la suficiente solidez como para seguir siendo el asidero que permita los pesos y contrapesos deseables una vez que, en democracia, nos damos los gobiernos que merecemos los ciudadanos.

Así las cosas, una vez terminado el siempre mentiroso, cínico y mezquino proceso de campañas, ha llegado la hora para que con sensatez, objetividad y raciocinio, el día de mañana ejerzamos nuestro voto en conciencia de lo que está claro que requiere una entidad como la nuestra que no se puede dar el lujo de ver al pasado sino que debe estar más resuelta que nunca para vislumbrar su futuro.

En este contexto se dimensiona para bien la previamente consensuada y afortunadamente ratificada determinación en el sentido de que el gobernador que elegiremos fungirá como punta de lanza inmerso en una transición de 2 años de gestión, que, sin duda alguna, de suceder el previsible triunfo de la oposición (Morena) después de 5 sexenios de gobiernos panistas, será un tiempo razonable para valorar en los hechos, ya no en las palabras, la capacidad que tengan quienes asuman el poder para dar los resultados que los bajacalifornianos esperamos la hora de la verdad, cuando hay que demostrar que se tiene la capacidad de ejercer con éxito la enorme u complicada responsabilidad de gobernar.

Dicho lo anterior, en plena libertad y juiciosos para no dejarnos ir por el canto de las sirenas de la demagogia irresponsable, votemos a sabiendas de que todos los males de la democracia, como diría el gran Churchill, se resuelven con más democracia.



Nadie más que nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Pensemos bien para no equivocarnos en el entendido de que nuestra posición como sociedad civil actuante de igual manera deberá estar a la altura de las circunstancias con el afán de hacer lo que a cada quien le corresponde si es que se quiere tener la cara para reclamar y exigir cuando se advierta que la contraparte en el gobierno no está haciendo lo que le corresponde.







*El autor es editorialista local/consejero CDEM.