Este pensamiento es muy peligroso: “todo lo estoy haciendo bien” y lo escucho muy seguido, si, está bien, usted ha llegado a donde está por todas las decisiones buenas y malas que ha tomado; pero tengo mi punto, le explico. Personalmente me ha pasado que se refieren a mi como “experta” y siempre corrijo, -no, no soy experta- pienso que cuando uno se instala en el “ya lo logré” limitamos el crecimiento, ya no necesitamos evolucionar, innovar, aprender nada porque ya “la hicimos” y esto es un error.

En la industria del marketing eso se agrava porque aquí todo es muy dinámico, lo que funciona hoy es obsoleto el mes que entra, así las cosas. Le voy a dar 5 ejemplos que lo harán revisar su cómodo estatus exitoso:

1.- Automatizar procesos manuales. Si en su empresa usted ve que siguen llevando supervisión arrastrando el lápiz con unas hojitas, ahí tiene un área de oportunidad. Ahora existen herramientas gratis para empezar a migrar al paperless. Le recomiendo que explore el Google Drive y utilice la colaboración en línea, se va a ahorrar tiempo y dinero, pero sobre todo, usted va a poder obtener información en tiempo real. Específicamente pruebe FORMS, son cuestionarios que se pueden completar en línea y las respuestas se tabulan automáticamente.

2.- Conocimiento del comportamiento de sus clientes. Asumiendo que usted ya tiene una base de datos de su clientes, le tengo noticias, la evolución es el small data, conocer el comportamiento de esos clientes: frecuencia de compra, tiempo que permanece en contacto con usted, promedio del ticket. De nada sirve tener un correo y enviar spam, además ¿a usted le gusta recibir correos sin solicitarlos? tiene que ser mas creativo con la información nueva.

3.- Salario emocional. Ya sé, suena muy romántico, pero vamos derechito a contratar al gerente de la felicidad, en México estamos a años luz de eso, pero créame ya nos dimos cuenta que cuando nuestros colaboradores gozan de felicidad son mas productivos. Entonces, usted debe de hacer una introspección y asegurar una larga relación con las personas que hacen que usted gane dinero.

4.- Omnicanalidad. ¿Cómo se comunica con sus clientes? ¿lo hace de forma integral? ¿ya se dió cuenta que termina atendiendolos por WhatsApp? incorpore nuevos medios de comunicación, pruebe monetizar el WiFi o NFC, que es la tecnología de proximidad, Todos sus canales de comunicación deben de estar integrados.

5.- Comunicación digital. Hay reuniones que se hubieran resuelto con un solo correo electrónico, entre mas experimentados somos (que elegante forma de decirnos viejos, usted disculpe) mas nos gusta el face to face, citar a los colaboradores, proveedores o clientes físicamente -y estoy de acuerdo- es la mejor forma de comunicación, pero usted debe de empezar a perderle el miedo a las videoconferencias, la información hoy es muy veloz y hay veces que una reunión virtual es la mejor opción.

Pruebe Zoom, de entre todas las apps que he utilizado, esta es la que mas me ha gustado, si sale otra nueva yo le aviso no se preocupe. Se me acabó el espacio pero estoy segura, alguno de estos 5 puntos lo hará observar y evolucionar y ya con eso me doy por bien servida. Sígame en mis redes sociales y cuénteme cómo le fué.

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva,