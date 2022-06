Todavía no estamos en crisis

En el espacio anterior comentaba sobre la convulsiva situación mundial y, en esta ocasión seguiré con algunos puntos porque en verdad se perciben nubes negras en el escenario.

Comentaba que se prevé una crisis alimentaria mundial y en consecuencia puede ser nacional. Así es, para la producción mexicana puede considerarse porque la disminución de las importaciones de fertilizantes afectará la producción de granos y hortalizas, lo que también ocasionaría que suban los precios de los alimentos. Esto tomando en cuenta que la producción mundial de fertilizantes se ha visto afectada y que (indica el SAT) un 27 por ciento de los fertilizantes procede de Rusia y de China un 20.4%.

Otro factor que va a impactarnos como país, es el menor crecimiento de Estados Unidos, pues allá mandamos la mayor parte de nuestras exportaciones y de ahí viene el mayor monto de inversiones extranjeras. Se han ido reduciendo las estimaciones del PIB, por ejemplo, de 3 por ciento pasa a 2.4 por ciento para la segunda mitad del año y de 1.5 por ciento en la primera mitad del 2023 (antes era 2.1%). Si a ellos les da gripa, a nosotros neumonía, señala el conocido dicho.

Pero no estemos tan inquietos -todavía- porque según Standard & Poor´s es de 10 por ciento la probabilidad de una recesión en Estados Unidos en los próximos doce meses. Esto, aunque la Reserva Federal considera que la inflación va para rato, se alarga la guerra y ocurra tirantez en el sistema mundial financiero y de comercio.

Sin embargo, si el motor de crecimiento (el sector exportador e IMMEX) se desaceleran por la contracción en el consumo norteamericano, no puede descartarse que en adelante la recuperación de la economía mexicana se contraiga o como muchos ya dicen, caer en recesión. Así es, el dinamismo manufacturero exportador y en particular del sector automotriz no será suficiente para jalarnos.

De ahí que el reto, el gran reto del gobierno será impulsar la actividad económica interna al menos como se tenía antes del Covid. Esto porque la pandemia y la suma de equivocados o negativos factores ha generado perder más de cuatro años de crecimiento: se estima que la actual administración será de 0.3% promedio en cada uno de los seis años.

Tal vez esto no quede muy claro, por lo que retomo datos (de Enrique Quintana en El Financiero del jueves 26 de mayo, quien escribió que en tres años cada habitante de nuestro país perdió 5,923 pesos anuales de ingresos y que la economía nacional vale hoy 746 mil millones de pesos menos que en el cuatro trimestre del 2018.

Por eso termino esta semana señalando que con sobresalto he leído que en el mundo se da un fenómeno conocido como “CCC”: Coronavirus, Conflicto y Clima. Por otra parte, veo con alarma que los márgenes mexicanos de acción se están estrechando, las finanzas públicas en debilidad y el gasto no se reajusta.

Todavía hay tiempo para reajustar algunas cosas. Hasta la próxima semana.

*- El autor es Consejero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.