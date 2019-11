"Gobernar es elegir"

Como sucede cuando un ciclo se cierra y se abre otro, hablando específicamente de gobiernos entrantes y salientes, siempre será importante ponderar objetivamente lo logrado con la intención de sentar las bases firmes que puedan dar pie a la gradual ejecución del plan de acción implícito en lo que se pretende hacer en corto, mediano y largo plazos por parte de quien inicia su gestión.

Siendo así y teniendo como contexto el reciente inicio del gobierno del estado encabezado por Jaime Bonilla, resulta esperable que, junto con su equipo de trabajo, tengan bien delimitados los tiros de precisión por los que hay que ir considerando las fortalezas y debilidades propias de una tierra como la nuestra, que, por muy diversas y merecidas razones, merece ser gobernada con gente que tenga la visión y la capacidad para potenciar al máximo las posibilidades que ofrece de prosperidad y desarrollo para quienes la habitamos.

Uno de los objetivos que considero van alineados en este orden de ideas y que amerita todo el foco y atención estratégico por parte de las nuevas autoridades se concentra en el sector turismo de Baja California.

La multimillonaria derrama económica que a través de los años se ha evidenciado conforme se han identificado las vocaciones turísticas inherentes a nuestra entidad ha marcado la pauta a seguir que necesariamente debe de ser reforzada e integrada de tal manera en que, sin pretender inventar el hilo negro, tanto la iniciativa privada como el gobierno, haciendo equipo, establezcan la ruta crítica a seguir con la certeza de que en la medida en que se logre distinguir dónde y por qué encaminar los recursos será el grado en que se podrán esperar resultados tangibles sobre los cuales seguir la senda del crecimiento y desarrollo generando el círculo virtuoso posible en donde todos ganen.

Muy en particular destaco las enormes posibilidades que tiene nuestro bendito Valle de Guadalupe en Ensenada en donde no solo se produce el mejor vino mexicano, sino que precisamente en maridaje con la gastronomía única de la región, a la par de las facilidades cada vez mayores en cuanto a su capacidad hotelera tanto conceptual alrededor de los viñedos como tradicional en el puerto, ha hecho de la zona un destino de prestigio ya no solo de nivel nacional sino internacional.

Ahora bien, sirva de botón de muestra el hecho de que precisamente por el auge mismo la autoridad, tanto municipal como estatal, deben de dar seguimiento a la ampliación del reglamento recién aprobado en el sentido del ordenamiento y uso de suelo respetando siempre la vocación agrícola Del Valle.

Lo sabemos, abundan ejemplos en nuestro país en donde debido al oportunismo y rapacidad no solo se trastoca incluso en entorno ecológico con el afán de hacer negocios, sino que se pervierten y saturan de tal manera entes, que, como lo es nuestra ruta del vino, terminan por perder su identidad y origen.

Sin duda alguna los productores y empresarios que han invertido en la uva dando vida a lo que hoy por hoy nos llega de orgullo con caldos de gran calidad están dando la batalla por que se respete el entorno a sabiendas de que se puede y se debe seguir la senda de lo que debe ser el gran complemento: un plan bien trazado y equilibrado de la infraestructura necesaria que pueda dar a la región la visión de alcance que la consolide como un destino turístico que tuvo a quienes con inteligencia, desde él gobierno y la IP, la altura de miras para convertirlo en una de las zonas vinícolas más hermosas y prósperas en México y el mundo.

He ahí un gran ejemplo de la inmensa oportunidad que tienen nuestras nuevas autoridades para incidir de inmediato y para bien en un sector como el mencionado que ha demostrado un dinamismo tal que si se toman las decisiones correctas está destinado a ser uno de los mayores detonantes económicos en Baja California consolidándose como una de las regiones vitivinícolas mas prestigiosas a nivel mundial.



*El autor es editorialista local/consejero CDEM.