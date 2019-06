Tijuana recibe a AMLO presidente

A casi ocho días de las elecciones en Baja California, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador estará en Tijuana para encabezar un gran mitin denominado “Acto de Unidad”, para “defender la dignidad de México”.

Un amigo biólogo me preguntaba ¿por qué hacer este mitin en Tijuana? Yo le dije que tenía dos lecturas: la primera porque Tijuana tiene el cruce fronterizo más grande del mundo; segundo, porque Morena, el partido que fundó López Obrador, se llevó carro completo en las elecciones del domingo pasado.

López convocó a todos los sectores y poderes, a la sociedad civil y organismos que la representan para asistir a la Calle Segunda y Constitución en Tijuana. Hay algunos personajes que dijeron que no van a participar como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de un comunicado, el Poder Judicial detalla que dicho poder no tiene facultad alguna en materia de política exterior y por lo tanto no irán a ese acto.

Este sábado están convocados los más de 4 mil alumnos de la Preparatoria Federal Lázaro Caádenas, una institución de educación media superior reconocida por su calidad académica, lo que demuestra, otra vez, las prácticas priístas de antaño cuando se acarreaba con estudiantes de todos los niveles para participar en actos masivos del presidente en turno, me llegó una copia de un oficio donde dan la instrucción para la asistencia del alumnado.

¿Qué pretende López Obrador con este acto? Por lo pronto lograr la risa del presidente estadounidense, Donald Trump y la concentración de morenistas y simpatizantes en punto de las cinco de la tarde.

No estoy en contra de ese tipo de actos masivos, claro que todos los mexicanos nos tenemos que unir entorno del nuestro Presidente, que tenemos que velar por la soberanía de nuestro país y no permitir que decisiones del vecino país vengan a perjudicar la buena relación comercial que se tiene entre ambos países.

“Para defender la dignidad de México y a favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos”, manifiesta López y tiene razón, hay una parte del pueblo de Estados Unidos que es amigo de los mexicanos, que hace negocios con mexicanos, que visitan las playas mexicanas, sus ciudades; pero también hay otros estadounidenses que nos odian, como su presidente Trump, los Minute Man, los Skin Head, etc., odian todo lo mexicano, excepto los aguacates, porque cada Super Bowl consumen toneladas de esta fruta mexicana.

Muchos no asistirán, pero estarán atentos al discurso de López Obrador porque prometió fijar su postura respecto al posicionamiento de Estados Unidos y la política migratoria del presidente Trump. Hay que recordar las palabras del mandatario mexicano: “Tener una buena vecindad, pero al mismo tiempo defendiendo la dignidad de México”.

Por ello, por dignidad ha enviado a 5 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur, para detener a migrantes centroamericanos y demostrarle a Trump que se está actuando en contra de los migrantes centroamericanos. Por lo pronto hay que estar pendientes este sábado de lo que pase en Tijuana, tal vez veamos y escuchemos a otro Andrés Manuel López Obrador, estará acompañado por gobernadores, legisladores, alcaldes, empresarios, estudiantes, amas de casa, taxistas, Kiko Vega, El Patas, Jaime Bonilla, por supuesto y todos los candidatos ganadores de la pasada elección en Baja California.



* El autor es periodista independiente.