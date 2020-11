Tijuana la capital de B.C.

El uso lúdico de la mariguana fue aprobado por el Senado de la República, pero todavía le falta sortear a la Cámara de Diputados, pero casi es un hecho que lo aprueben también. ¿Por qué comento esto? Bueno, porque un amigo calificó como mariguano al diputado Miguel Ángel Bujanda Ruiz, quien presentó una iniciativa para trasladar la capital de Baja California de Mexicali a Tijuana. Espero que no sea aficionado al cannabis.

Tal vez el diputado Bujanda esté embelesado por este gobierno de Jaime Bonilla Valdez que despecha en Tijuana y allí ha asentado a la Fiscalía General del Estado, el Instituto de la Movilidad y la nueva Secretaría del Agua, que reconozco tiene otro nombre. Pues se le hizo fácil promover a Tijuana porque tiene un mayor índice poblacional en el Estado; por su posición geográfica al ser la frontera más grande; cuenta con conexiones aéreas a todo el país y varias partes del mundo; la ciudad que más empleo aporta; por su industria aeroespacial, médica, automotriz, de energías renovables, etc.

Propone un referéndum constitucional para que los bajacalifornianos decidan si se queda en Mexicali o se traslada a Tijuana la capital del Estado. Moción que fue aplaudida por Bonilla Valdez, quien por cierto no ha tocado al diputado quien trabajó muy de cerca del ex gobernador Kiko Vega. ¿Será acaso un testigo protegido y quien pase información a Vicenta Espinosa?

Señor Bujanda Ruiz quiero informarle, por si no lo sabe, Mexicali fue nombrada capital de Baja California por el Coronel Esteban Cantú, entonces, gobernador del Distrito Norte de Baja California,al trasladarla del Distrito de Ensenada, donde estaba asentados los poderes desde mayo de 1882, hechos ocurridos en 1915, o sea que Mexicali tiene 105 años como capital.

Sabemos que Tijuana es más cosmopolita que Mexicali, que políticamente es más influyente en las decisiones democráticas, es mucho más grande que Mexicali. Pero de todas las capitales del país no he conocido legislatura alguna que quiera cambiar la sede de la capital. Por ejemplo, Acapulco, Guerrero, es mucho más grande y conocido este puerto que Chilpancingo y no por eso han pretendido cambiar la capital.

Otro ejemplo es Veracruz, el primer municipio de los conquistadores, sin embargo, para proteger al puerto de los piratas y evitar tomaran, como lo hicieron otras naciones, los poderes del Estado, Xalapa es la capital veracruzana.