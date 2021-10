Tijuana: El Podcast

Desde hace varios años estoy obsesionado con el formato del podcast. Escucho podcasts de negocios, salud, mentalidad, política, historia y demás. Las horas que paso en el tráfico y haciendo filas las prefiero pasar escuchando conversaciones de personas interesantes.

En este sentido, hace unas semanas tuve un momento de “¡Aha!”. Me propuse iniciar un podcast cuyo objetivo es tener conversaciones con personajes de Tijuana, sean emprendedores, artistas, creadores, lo que sea. Mi intención es darle una plataforma a hombres y mujeres que están allá afuera haciendo cosas de bien para esta ciudad. Veo que estos ejercicios se están haciendo en otras latitudes, pensé que Tijuana amerita tener un espacio para contar sus propias historias.

Tijuana es una ciudad peculiar. Vivimos en un lugar con una vocación mundial que no se la termina de creer. Aquí se están gestando negocios y manufacturando bienes que llegan a todos los rincones del planeta. Esto no necesariamente se refleja en las condiciones en que se encuentra la ciudad; abandonada, sucia e insegura.

Aunado a esto, tenemos una sociedad civil poco participativa. Los altos índices de abstencionismo electoral reflejan una población sin interés en participar en los asuntos de su comunidad. Las ciudades más exitosas del planeta son aquellas donde hay una ciudadanía organizada y participativa.

Por supuesto, hay miles de ciudadanos y organizaciones que están allá afuera haciendo grandes labores a pesar de las adversidades. Precisamente, este podcast aspira a darles un megáfono a todas estas personas para poder amplificar su mensaje. La predominante indiferencia puede combatirse creando contenido de calidad que presente al público las historias de aquellas personas que construyen el Tijuana del futuro.

Para el primer episodio, tuve una conversación con Antonio Inclán, cofundador de Baja Poke. Esta empresa fue de las primeras en ofrecer tazones de poke y sushirritos en Tijuana. Hoy cuentan con dos ubicaciones, una en La Recta y otra frente a UABC. Platicamos acerca de su historia en el emprendimiento y los hábitos que hacen al emprendedor. Fue en exceso honesto contando todos los altos y bajos que conllevó la creación de su exitoso negocio.

Algunas lecciones que me llevo de esta conversación son las siguientes: 1. Entender las tendencias actuales de negocios y capitalizarlas; 2. Las ideas no salen de la nada, emprender implica poder replicar ideas existentes con tu propio sello; 3. El chiste es empezar y tomar acción decidida; 4. No existe tal cosa como un mercado saturado; 5. Tu cliente siempre debe de llevarse una experiencia positiva; 6. No existe el camino convencional, el emprendedor debe hacer su camino; y 7. El emprendedor no nace, es producto de sus hábitos.

Pueden escuchar el podcast en Spotify, Tijuana: El Podcast. Actualmente, estoy conformando la lista de invitados con los que quiero platicar. Quiero cubrir una diversidad de industrias y opiniones. El objetivo es darle una plataforma a todas las personas que construyen diariamente la ciudad del futuro.

También pueden seguirme en Twitter en @RobertoQuijanoL, donde estaré compartiendo contenido relacionado al podcast y para que se inscriban en mi boletín donde comparto información de relevancia. En futuras columnas, estaré analizando las conversaciones que tenga en el podcast. A Tijuana la seguiremos construyendo a través de buenas conversaciones y en comunidad.

*- El autor es abogado y estudiante de maestría en administración y políticas públicas.