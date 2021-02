Tesla, Bitcoin, Dogecoin y Elon Musk

Los últimos días los mercados financieros han tenido en común la famosa criptomoneda Bitcoin y el CEO de Tesla Elon Musk, comparto con usted una interesante resumen de lo acontecido de acuerdo con la fuente Investign.com y algunas recomendaciones. El Bitcoin registra fuertes subidas desde que se ha conocido la noticia de que Tesla ha invertido 1,500 millones de dólares en esta criptomoneda, y además planea aceptarla como medio de pago, según informa Bloomberg.

Los precios del activo digital subieron a un récord por encima de 43,000 dólares después de la noticia. A las 7:30 horas del centro de México el pasado Lunes 8 de febrero “el Bitcoin” tocó un precio de 44,090 dólares. Además de Musk, otras celebridades han dado su apoyo a la criptomoneda llamada Dogecoin, por lo que dicha moneda digital, ha alcanzado su mayor nivel en la historia, volviéndose la novena criptomoneda digital más negociada en el mundo, de acuerdo con datos de CoinMarketCap, un rastreador de datos de criptoactivos. El precio de bitcoin subía 15.4% y operaba en 43,915.54 dólares, su mayor nivel en la historia, de acuerdo con datos de CoinDesk 20 Price Index, un rastreador de precios de las 20 criptomonedas más importantes del todo el mundo. Ahora, Tesla Inc. se ha convertido en la compañía más grande de Estados Unidos, pues tiene un valor de 800 mil 830 millones de dólares, en invertir en bitcoins y permitir pagos a través del activo digital.

En lo que va del año, bitcoin ha tenido un rendimiento de más de 50.6%, el cual difiere con el desempeño de las bolsas estadounidenses, donde el Nasdaq ha subido 7.5% en el mismo lapso, y del oro, que ha tenido una ganancia de 20% en lo que va del año.

Con todo y pandemia los estadounidenses han encabezado la nueva normalidad de ahorrar comprando acciones de prometedoras empresas, ante la situación financiera que los rodea. Sin embargo, detrás de esa tendencia hay algunas más importantes. Los estadounidenses tienen cada vez más razones para comprar acciones. Una es que las tasas de interés, que determinan las tasas pagadas por los depósitos bancarios, se encuentran en niveles mínimos. Mientras tanto, los jubilados tienen que valerse cada vez más por sí mismos, en un mundo donde los costos de la atención médica están aumentando y los planes de pensiones de beneficios definidos son un recuerdo lejano para la mayoría. Más de la mitad de los hogares estadounidenses poseen acciones de alguna forma.

No es regla general la siguiente recomendación pero si usted está considerando iniciar un plan de ahorros de largo plazo con la meta de crear un patrimonio o el retiro, definitivamente las monedas digitales no es buena opción, lo invito a revisar los fondos de inversión que se componen de acciones de compañías en crecimiento como son las de tecnología, e-commerce, empresas sustentables, economías emergentes, etc., en términos de volatilidad, riesgo y rendimiento, siempre serán más previsibles que las monedas digitales. Revisa mis redes sociales para tu mayor informacion y si estas listo para invertir y no sabes donde envía email hola@oliviaprado.com.

*- La autora es coach financiera.