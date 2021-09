Tengan para que Aprendan

Somos lo que Hacemos

A la mitad del sexenio López Obrador ha dilapidado su inmenso potencial reformador en un país en el que la corrupción sigue igual, en el que se ha profundizado las ineficiencias de un gobierno en el que, según lo dicho por el propio presidente, se decidió premiar la lealtad sobre la capacidad; por ello no es casualidad el desabasto de medicinas, ni el desastroso manejo de la pandemia, somos el cuarto país con el mayor número de muertos; la inversión, tanto pública y privada, se encuentra en su punto más bajo de los últimos 20 años, por lo que no habrá forma de crecer sostenidamente mientras la ausencia de inversión no impulse nuestro crecimiento; en ello radica la desgracia de no haber defendido el estado de derecho y haber permitido que a través de una consulta torpe y amañada se haya corrido a Constellation Brands de nuestro estado.

Andrés Manuel presumió haber logrado 8 récords, literalmente los calificó como mundiales, su sola concepción lo retrata en su naturaleza más primitiva: El rey camina desnudo, todo el mundo lo ve, pero casi nadie se atreve a decírselo, algo muy similar a lo que nos ha sucedido en los dos años del actual gobierno en nuestro estado.

El presidente presumió contar con el mayor monto de remesas en la historia, cuando nada tiene que ver con su gobierno y si con el fracaso acumulado de un país que expulsa a su gente para conseguir lo que no se consigue en él; su presunción de las reservas internacionales, logro del Banco Central, al igual que su dicho respecto al índice de Bolsa Mexicana de Valores son ejemplos que utilizó para presumir un gobierno eficiente, cuando nada tiene que ver con las acciones del gobierno federal. Importante en estos tres años haber logrado la reforma a la subcontratación, casi 3 millones de trabajadores que no contaban con seguridad social ahora la tendrán, yo no se usted, pero no veo otro logro en estos 3 años de camino recorrido.

Tendremos un profundo deterioro económico producto de la pauperización de fondos y fideicomisos, el actual gobierno terminó en tan sólo tres años con todo el ahorro generado en 18; lo ha dilapidado en la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, en la refinería Dos Bocas y en el tren Maya, la desaparición de los fideicomisos marcará a una generación entera de mexicanos. Contar con una policía municipal, como el caso de Mexicali, que ni siquiera tiene frecuencia de radio es parte del desastre en el que estamos metidos.

La destrucción que se ha acumulado en estos tres años es inmensa, tristemente mucha de nuestra gente no está consciente de ello, hoy el peligro de nuestro país no es convertirnos en otra Venezuela, la preocupación es llegar a los bajos y pobres niveles del pueblo argentino, en el que en tan sólo en 8 años de un populismo pendejo y ramplón, Argentina dilapidó décadas de crecimiento económico producto del fracaso del modelo económico impulsado por el matrimonio Kitcher.

Tengan para que se entretengan espetó Andrés Manuel López Obrador, lo dijo respaldando sus dichos con mentiras enteras y medias verdades, repito: El rey va desnudo y nadie se lo ha informado; algo muy similar a lo que sucede en el gobierno de nuestro estado.

*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.