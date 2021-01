Tarea imprescindible para este año

Decía Teresa de Calcuta, que el país que legaliza el aborto no está enseñando a su pueblo a amar, sino a usar la violencia para conseguir lo que desea. Por eso el aborto, es el mayor destructor del amor y la paz. Si una madre puede asesinar a su propio hijo ¿Qué impedirá que nos matemos unos a otros?

El mundo de hoy ha abierto la puerta a la cultura de la muerte, donde por “derecho” las madres aprenden a matar a sus hijos y los hijos con la eutanasia, a matar a sus padres. Somos la generación que se destruye a sí misma. Hoy el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor, y el físico más que la inteligencia.

Esta semana Argentina, un país mayoritariamente católico, después de grandes luchas, movilizaciones de miles de argentinos pro vida, ha legalizado el crimen del aborto, condenando a niños indefensos a morir, matando también el corazón de las mujeres que cargarán para siempre el peso de haber asesinado en su vientre a sus hijos.

Esto no es privativo de ese país, la cultura de la muerte con demasiados recursos, viene acrecentándose en todo el mundo. En Latinoamérica incluyendo México, organismos internacionales como la ONU, el Banco Mundial, etc., condicionan recursos a cambio de aprobar leyes anti-vida y anti-familia. Las feministas del trapo verde, reciben miles de dólares por promover esta cultura, se infiltran en las escuelas, manipulan a jovencitas mal formadas, captándolas para sus fines de muerte. En México con este triunfo, las brujas del trapo verde festejaron y seguirán presionando para aprobar el aborto. “Ya nos toca a nosotras, no es promesa es predicción” twittearon.

¿Por qué en países donde se profesa la fe como Argentina, los gobiernos ceden a estas imposiciones de muerte? Una porque votamos por candidatos que no profesan una fe, no se comprometen a defender la vida y los valores esenciales y al presionarlos con dádivas y recursos, caen fácilmente en sus garras. Otra, la falta de formación en los jóvenes, en casa, en las escuelas, incluso en las iglesias… donde tristemente, no se tocan estos temas de vital importancia. Y mientras nosotros dormimos “ellos” trabajan arduamente, universidades, medios de comunicación, películas, imponiendo ideologías cuyos objetivos son leyes de muerte, destrucción de la familia natural y pérdida de nuestras libertades fundamentales.

Con esta realidad tenemos que enfrentarnos, no es tiempo de rendirse, sino de estar más cerca de la mujer, de todas esas jovencitas confundidas, para que descubran el milagro maravilloso de ser madres a su tiempo y en su momento. Ahí estaremos, para darle la vuelta a esta ley y que ganen las dos vidas. Este es nuestro nuevo desafío, no solo de los argentinos sino de todos los países del mundo

En este nuevo año, llenos de esperanza, es imprescindible trabajar más por el respeto a la vida, convenciendo a más jóvenes, para que cuando les llegue la manipulación de las feministas, sepan con argumentos, defenderla y seamos cada vez más esa luz en la oscuridad, de muerte y desgracia, a la que el mundo pretende injustamente condenarlas.

¡Mujer mexicana forja tu Patria!

* La autora es consejera familiar.