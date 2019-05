¿Sumas que restan?

Supongo que rentaron la plaza Calafia para anunciar que dejarán el partido, dijo el viernes pasado en evidente tono burlón el candidato del PRI a la gubernatura, Enrique Acosta Fregoso, cuando se le preguntó acerca de una nueva oleada de tricolores que saldrían del partido, este lunes.

Los anuncios de salidas del Revolucionario Institucional han sido a cuenta gotas, a solas, en conferencias de prensa.

Salvo la primera ocasión, cuando Samuel Ramos y unos tricolores informaron que dejaban este partido, lo hicieron en presencia del abanderado de MORENA, Jaime Bonilla.

Las reacciones no fueron de lo más favorable al candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia en BC, por lo que las posteriores salidas como las de Fernando Castro Trenti y Nancy Sánchez fueron en conferencias de prensa y sin la presencia del candidato Bonilla.

En el pasado los anuncios de adhesiones a candidatos eran masivas, daban cuenta de decenas de militantes de un partido “x” que se sumaban al candidato de la competencia.

En este proceso electoral local, los anuncios son de votos personales.

Antes, quienes recibían el apoyo presumían con "bombo y platillo" en medios de comunicación las adhesiones.

Hoy los supuestos beneficiados guardan silencio y sólo se escuchan murmullos. "Las afiliaciones están cerradas", repiten, como para blindarse ante la llegada de los “extranjeros”.

En la Coalición Juntos Haremos Historia en BC saben que es un tema de sumas y restas, donde hay temor en las últimas.

Es evidente que los ahora ex militantes del PRI que optaron por inclinar su voto personal a los candidatos “morenos”, buscan regenerarse políticamente pero con el riesgo de que nunca destaquen como en el instituto político que dejan.

SALIR DEL PRI ANTES DE UNA ELECCIÓN…WOW

Ciertamente hablamos de priistas que no estaban participando dentro de las campañas, tricolores que habían anunciado no contribuir con una dirigencia que no les permitió nada.

Se ha dicho esto siempre, que pasa cada elección.

Se incendia el PRI, se comentaba. Pero con la diferencia de que esta ocasión no había bomberos para sofocarlo. Súper Wow.

Delegados montados en soberbia que en lugar de equilibrar, dieron todo a un solo grupo, rompiendo así con el equilibrio de sectores y organizaciones diseñado desde 1946. Simplemente hicieron un PRI a modo de unos cuantos.

Escándalos de una diputada que sin ni siquiera pagar cuotas de partido quería reelegirse como “pluri”.

No hubo quien parara un incendio que, en la forma, representa el proceso más terrible con el que este partido ha transitado.

Se partió a un PRI, señalando, presionando, humillando persiguiendo a quienes no pensaran como la dirigencia o los grupos de poder y de control. Cuando lo primero era unir y salir con fuerza a la gran batalla.

La primera elección en la era AMLO. El 2 de junio nos daremos cuenta de la dimensión del problema, en números y en votos.

Hay que esperar hasta ese momento para darse cuenta de lo que hicieron, para saber si su soberbia será callada con la frialdad de perder lo que no pudieron mantener con la esencia de un partido. Es decir, hacer política.

La verdad sea dicha