Soy viable para mi negocio? 

Hola seguidores de mi columna, en esta ocasión quiero escribir esta columna dedicada a todos los emprendedores que como yo, hemos tenido buenas ideas de negocios, alguna vez te cruzó por la mente evaluar si cumplías con las características que esa idea necesita para ser exitosa. Y es que una persona emprendedora es aquella que tiene la capacidad de generar una idea que posteriormente convierte en proyecto para, seguidamente, llevarlo a cabo asumiendo todos los posibles riesgos inherentes a su puesta en marcha. Y, para ello, se vale de ciertas habilidades y capacidades que antes o después deberá desarrollar. Ahora bien, haber identificado una excelente idea para emprender que, además cumple todos estos criterios mínimos no es sinónimo de oportunidad de negocio, porque… no todas las buenas ideas se convierten en buenos negocios (puedes, incluso, tener una mala idea con posibilidades reales de convertirse en un gran negocio). Y es que, antes de todo esto, para obtener las primeras pistas sobre si se debe seguir trabajando en base a esa idea de negocio, lo primero será preguntarse: Soy viable para esta idea?.

La idea: Una empresa exitosa parte siempre de una primera idea de negocio que, posteriormente, se concreta en un producto o servicio con cuya comercialización se obtiene un beneficio económico. Para que una idea tenga éxito, como mínimo, debe:

- Cubrir una necesidad o deseo real por parte de la clientela a quien se le pretende vender.

- Existir un número de clientes potenciales suficiente.

- Debe ser susceptible de ofrecer beneficios económicos vendiéndose a un precio no superior al que la persona consumidora esté dispuesta a pagar.

- En la mayor parte de los casos, deberá competir con otros productos que ayuden a satisfacer necesidades iguales o similares, por lo que dicha idea deberá ofrecer un valor real y diferencial.



Cuáles son las habilidades y capacidades que debería contar todo emprendedor:

1. Autoconfianza, aunque con capacidad de autocrítica y escucha activa de opiniones Externas.

2. Creatividad, espíritu investigador e innovador.

3. Capacidad de decisión, iniciativa, actitud activa… pero con autocontrol, consciencia del riesgo y capacidad para asumir las consecuencias.

4. Autónomo/a y, a la vez, abierto a la cooperación (con habilidades para el trabajo en equipo).

5. Capacidad de trabajo, perseverancia, constancia y dedicación.

6. Planificado/y organizado/a, aunque flexible a la negociación y capacidad para adaptarse al cambio.

7. Afán de superación, espíritu positivo y enfoque hacia la formación continúa.

8. Enfocado/a objetivos, responsable y comprometido/a.

9. Habilidades de liderazgo y dirección de equipos, pero también capacidad para la delegación de tareas.

10. Empatía, sensibilidad hacia las necesidades de otras personas…

11. Capacidad para enfrentarse a problemas, tomar decisiones y aportar soluciones.

12. Habilidades de comunicación y persuasión para exponer y defender las propias ideas.

Aunque es cierto que todas ellas ayudarán a la persona emprendedora a sacar adelante su idea de negocio, el nivel de necesidad de adquisición de una habilidad/capacidad frente a otra depende en gran medida de la propia persona, que deberá antes hacerse las siguientes preguntas:

“¿Qué estilo de vida quiero tener?”, “¿Qué tipo de trabajo me gustaría hacer?”,“¿Con qué tipo de personas disfruto más trabajando?”,“¿Qué es lo que realmente se me da bien?”, “¿Cuál es mi valor diferencial?”.

De ahí que el factor clave para emprender no sea simplemente la idea de negocio en sí misma, sino la persona emprendedora, sus habilidades, capacidades y conocimientos adquiridos.

Te invito a que continúes invirtiendo en tu educación y “crece con tu dinero”. Si tienes algún comentario o tema sugerido envía un email a olivia.prado@befyx.com. Saludos!!





* La autora es coach financiero.