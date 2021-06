Solución de la línea 12 del metro no es de buena voluntad

El Incidente del Metro de la Ciudad de México de 2021 fue un acontecimiento ferroviario ocurrido el lunes, 3 de mayo de 2021, el suceso ocurrió entre las estaciones Olivos y Tezonco de la Línea 12 del Metro, y tuvo como consecuencia 26 fallecidos, 80 heridos y 5 personas reportadas como desaparecidas.

Luego de lo ocurrido, se han exhibido denuncias ciudadanas que datan de 2017 donde se observan fotografías de los daños que presentaba la estructura de la línea 12.

Después del accidente ferroviario, el diagnóstico señala seis fallas: porosidad y falta de fusión en la unión de los pernos; es decir, la pieza de acero que une a los componentes de las obras estaba mal colocada, así como en la trabe (viga que conforma la estructura); la falta de los pernos en las trabes del puente y el uso de distintos tipos de concreto en la tableta (paneles que se ubican en los extremos del viaducto), además de soldaduras mal ejecutadas o sin terminar, y supervisión y control dimensional en soldaduras del filete.

En el análisis también se identificó deformación en las trabes, y almas (estructuras que conforman su interior y le dan fuerza) que conforman el tramo dañado, y roturas en las almas de las trabes, perfiles de ángulos (piezas de acero en forma de 'L' que se usan en vigas), al igual que placas de conexión. Por otra parte, no se conocen detalles de cómo se llevaban a cabo las labores de prevención.

Así las cosas, recientemente el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “hay voluntad” del empresario Carlos Slim en colaborar en la rehabilitación de la línea 12 del metro, en la CDMX, también comentó que las empresas involucradas “hay deseos de ayudar, para participar” y que ninguna busca un litigio.

En las obras como en otro tipo de administraciones se puede bajar el costo en lo administrativo, pero no en la ejecución de la obra, ejemplos en soldadores y supervisores: un soldador calificado cobra entre diez mil a veinte mil pesos por semana, mientras que un soldador ordinario cobra 3 mil pesos a la semana; un supervisor que conoce y sabe sobre las normas técnicas complementarias de una obra, códigos de concreto , código de construcción con acero, etc.: primero cobra entre sesenta a ochenta mil pesos al mes; segundo, se percata y no permite que se cometan los errores que menciona el dictamen.

En el dictamen realizado, se advierte que el incidente fue por una obra mal ejecutada, derivado de una mala ejecución por las empresas encargadas de la obra del viaducto o puente elevado, para uso ferroviario; en consecuencia alguien debe responder por los fallecidos, la reparación y daños, así por el tiempo que no esté en operación, más lo que ocasiona la suplencia del servicio.

Las constructoras participantes no tienen el deseo en participar, ahí se tiene responsabilidad jurídica, por eso no quieren litigio y el gobierno no debe solaparlos por cuestiones políticas.

*- El autor es Coordinador del Área Pericial del Instituto INJUS.