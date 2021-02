¡Sin vacuna no hay voto!

Sin duda la 4T se juega su futuro, en caso de no cubrir los más de 15 millones de vacunas para las personas de la tercera edad, su resquebrajamiento sería inevitable. En efecto, en caso de no cumplir con estas metas, la mayoría de los votantes clasificados mayores de 60 años no saldrían a sufragar el día de la elección por el temor de contagiarse del covid 19. No será una tarea sencilla, por la variedad de vacunas que se nos han prometido, pero que en realidad no ha habido un suministro constante y suficiente, lo que hace que los ciudadanos estén incrédulos para confiar en el gobierno que cumplirá su promesa de dotar a toda la población de la famosa vacuna. El año pasado, la humanidad entera sufrió los estragos de la pandemia, este año continuamos con la incertidumbre por saber cuándo regresaremos a la normalidad.

La sociedad en general ha tenido que peregrinar en situaciones que no conocía y adaptarse a esta nueva realidad. Abrigábamos la esperanza de que al inicio del año contaríamos con la vacuna para regresar a la vida cotidiana, pero al contrario, transitamos de la esperanza a la desesperanza. Lejos de ver con optimismo el futuro muchos han caído en el desánimo y la depresión. Esta situación no es exclusiva de México, el problema es mundial sobre todo cuando están de por medio millones de vidas. El problema se agudiza en los países llamados del tercer mundo por carecer de centros de investigación científica a los cuales tienen acceso los países altamente desarrollados que han acaparado para sus respectivas sociedades el abastecimiento en primer término de su población. El acaparamiento de vacunas es una realidad, los gobiernos de países productores del medicamento están tratando de impedir su exportación, en tanto no se satisfagan las necesidades internas para después cumplir con los compromisos previamente concertados.

En ese sentido, el problema del abastecimiento de vacunas se ha transformado en un asunto político a nivel mundial y a nivel nacional. El gobierno de México quiere utilizar este medicamento para decir que ya cumplió e inducir a la población, sobre todo a las personas de la tercera edad, a votar por el partido en el poder. Se ha visto como la información del tema de las vacunas para curar el covid 19 ha sido tan manoseada, que se ha desorientado, en lugar de orientar y dar certeza. La realidad es que ninguna opción política e ideológica le ha cumplido al país, ni la derecha, ni la izquierda, todos han quedado a deber. Mientras esto sucede, nos encontramos en una crisis moral, sanitaria, económica y social de grandes dimensiones.

Hoy como nunca antes, es necesaria la unidad para enfrentar los grandes desafíos que estamos padeciendo, pero en lugar de eso, encontramos un presidente que hace todo lo contrario al confrontar y dividir a los ciudadanos. El jefe del ejecutivo se ha dedicado a dividir el país en buenos y malos, no pasa un día que no critique y le eche la culpa al pasado, a los que nos gobernaron. En este tema tan delicado se debe decir la verdad y no engañar a la población ya que, en caso de no cubrir a los aproximadamente 15 millones de personas de la tercera edad, que reciben subsidio y que están agradecidos con este gobierno perdería votos que en una elección cerrada o de empate técnico como se vislumbra, harían la diferencia. Por ello, expresamos que ¡si no hay vacuna no hay voto!

*- El autor es economista egresado de la UABC.