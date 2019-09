Sin cuotas, ni cuates

Las personas inteligentes se rodean de gente inteligente, para solventar sus vacíos, deficiencias y hasta la falta de aplicación técnica.

Esa máxima se aplica a toda relación humana, aun más cuando se habla de gobernantes.

Los próximos ayuntamientos en Baja California tendrán una duración de dos años, por lo que las curvas de aprendizaje serán muy reducidas, por lo que los momentos de los compadres, amigos, compañeros de partido, deben quedar atrás.

Es decir, ya no deben ser los tiempos de los cuates y cuotas de partidos.

Debemos entrar a una era de crecimiento organizacional, en donde los conocimientos y planes se traigan, sin necesidad de aprender todo en la marcha del ejercicio público.

Por esa razón cuando la alcaldesa electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda nos perfiló a gran parte de su equipo de trabajo, el cual la acompañará a partir del próximo 1 de octubre, procedimos a analizarlo, para conocer su trayectoria.

Varios nombres brincan por su experiencia en diferentes áreas en las que pretenden seguir.

Es un gabinete técnico, más que político, con equilibrios entre hombres y mujeres, con edades promedio de 50 años, con conocimientos afines a las dependencias en las que serán colocados.

En áreas como seguridad, tesorería y obras, donde no hay lugar para experimentar en dos años, fueron colocadas personas con experiencia en procuración de justicia, en finanzas, planeación y también en espacios de obras federales.

En desarrollo urbano, será colocada una persona con el conocimiento previo en este tipo de actividades y que mucho ayudará a delinear un mejor panorama urbanístico en una ciudad que carece de una planeación adecuada.

En desarrollo social se tiene un perfil de conocimiento que va relacionado con actividades con la población, ya que la persona asignada ha tenido trabajo con la comunidad a través de una regiduría.

En comunicación social se tiene un perfil que ya tiene relación con los medios informativos a través de sus funciones en el consejo estatal electoral y su actividad previa en los medios de comunicación.

En cultura y deportes, son dos mujeres con un camino explorado en ambas áreas, por lo que los experimentos no serán una opción.

Que quede claro, no estoy en contra de experimentar, explorar, ver lo diferente, pero con el escaso tiempo y recurso, no me queda claro si esas opciones sean efectivas a estas alturas.

Un detalle positivo que veo en este equipo de trabajo es que no observo perfiles con intenciones de posicionarse como futuros candidatos en algún puesto de elección popular, por lo que no se distraerán en sus acciones.

Estos son los puestos del próximo equipo de trabajo municipal, anunciados hasta estos momentos:

Secretario del Ayuntamiento, Nezahualcóyotl Jáuregui; dirección de Seguridad Pública Municipal, María Elena Andrade; Tesorero Municipal, Víctor Amador; Administración Urbana, Juventino Pérez Brambila; Obras Públicas, Gina Wilhelmy; Comunicación Social, Helga Casanova; Desarrollo Social Municipal, Alejandra Ang; Instituto Municipal de Cultura, Norma Bustamante; Instituto del Deporte, Lourdes Cañez; Relaciones Públicas, Rosela Rojo.

Es un equipo que promete trabajo y que pueden hacer las cosas técnicamente, sin matices políticos.

Cuando menos eso es lo que espera la alcaldesa electa, quien le apuesta a que la labor de sus colaboradores sea más apegada a sus proyectos y resolución de los conflictos, más que a sus carreras políticas.

Quizá por eso dejaron fuera a Modesto Ortega.

La verdad sea dicha.



* La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.