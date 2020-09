Sí, pero no

Vi solo parte del Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenía temor de escuchar más de los mismo, pero lo que el presidente estuvo expresando fue lo que a mi en lo personal me produce un relativo optimismo ya que, es el mandatario que yo quisiera que fuera. Es decir, no al “permanente enemigo de los conservadores", no a su maniqueísmo contra los mexicanos “Chichí”, no a su permanente ataque a los “neoliberales”. Y me detengo aquí. Me pregunto una y otra vez: ¿Quiénes serán los conservadores en México? ¿Quienes serán los mexicanos “Fifis”? ¿Quiénes son los neoliberales? Y me contesto: ¿Acaso los "Fifí" son los hijos de los mexicanos súper ricos, exitosos, potentados, que son por cierto los que más producen empleos en este país? Por ejemplo, los hijos de los dueños de la cadena de tiendas Oxxo, ¿serán "fifis"? ¿Te das cuenta? Me capturas la modesta observación. Incluso, debo suponer que los hijos de estos empresarios, sí se mueven en autos de lujo o incluso, viven y estudian en las mejores universidades de Europa.

Nuestro complejo de pobres o clase medieros nos hace proclives a simpatizar e incluso a aplaudir al Presidente por estas declaraciones en sus mañaneras: “mexicanos "Fifí", despreciables según el presidente y sus seguidores, sus aplaudidores, y eso le gusta al presidente. Y los “neoliberales”. ¿Quiénes serán los neoliberales? Habrá usted visto vía internet la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Vea que belleza de urbe en su perspectiva general, al margen desde luego de las barridas de pobreza. Y claro, la belleza y prosperidad de esta urbe se debe simplemente a los neoliberales brasileños. Y la UNAM de México es obra de los malditos neoliberales, y la UABC de Baja California también es producto de neoliberales, y el acueducto Mexicali-Tijuana es también obra neoliberal, y la colonia Nueva de Mexicali obra a la vez de neoliberales.

Y los desarrollos urbanos modernos, de esta capital en donde debe vivir muchos "Fifis", ¿debemos quemarlos? ¿Te das cuenta? Ya me viera yo con mis complejos, tratando de forma despectiva a los mexicanos "Fifis", ya me viera.

El discurso positivo, alentador en el informe del Presidente, es cuando se refirió a los empresarios, mexicanos o del exterior. Yo no odio a los empresarios, ni estoy contra ellos; mi gobierno, solo combate la corrupción. El capital, los empresarios son necesarios para nuestro crecimiento. (No fueron sus palabras textuales, pero podrían haber sido). Qué bueno. El presidente debe sacudirse su permanente revanchismo, su cantaleta mañanera de primero los pobres. Sí, es verdad, 60% o 70% están con él, pero esta pobrería que lo sigue jamás podrán construir una ciudad como Sao Paulo. Lo mejor de Mexicali son sus desarrollos urbanos modernos, pero, son puros "fifís" lo que viven allí. Y los morenitas lo repiten cada vez que abren la boca.

* El autor es artista plástico.