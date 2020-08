Si no me equivoco de fecha, el miércoles 12 de este mes escuché en el programa de Gustavo Mcalpin, del canal 66 por la noche, referirse al discurso de Andrés Manuel López Obrador ante Dolad Trump en el encuentro de ambos mandatarios en Washington.

Personalmente el día del discurso de Obrador en ese encuentro me pareció verdaderamente sorprendente su fluidez de lenguaje, su carencia absoluta de titubeos, pausas y segundos sin decir una palabra desesperante sin duda. Ese día del discurso citado le comenté a mi esposa: "Mira, observa a Obrador; se le quitó el brinquito desesperante de sus intervenciones en México, lo entrecortado de sus frases". Me pareció muy interesante que este mismo comentario lo hizo Mcalpin en su programa “Ciudadano 2.0” la fecha citada, detalle que por cierto no he escuchado en los comentadores nacionales, algunos incluso de enorme prestigio. Claro que me fue grata esta coincidencia con el autor del programa del canal 66 y lamento, por otra parte, el aturdimiento de comentadores nacionales que les pasó por las nubes este detalle importante de Obrador. "Entonces es bueno en la palabra" me dije, "su desesperante discurso es falso". Este es un mensaje a las multitudes de Morena, incondicionales y que aplauden todo lo que nuestro mandatario diga. ¿Te das cuenta?

Pero el tema fundamental es el título de este envío: “Si el pueblo me lo pide, Calderón y Peña Nieto serán juzgados". Y me pregunto, si Obrador en realidad hace esta consulta al pueblo, esta amenaza de hecho ¿piensa usted que el pueblo, el pueblo sabio, le va a pedir a Obrador que por favor deje a los expresidentes en paz, que no los toque ni con “el pétalo de una rosa”? A mí me da poquita risita esto, pero afortunadamente nomás poquita y más conociendo de sobra las consultas manipuladas de Obrador. Lo malo es que él se ampara en esta farsa para darle palo a productoras de empleo como las cervecera Constellation Brands.

Andrés Manuel López Obrador nos ve a los mexicanos como algo manipulable. La seriedad de sus amenazas las convierte en hechos. La Constellation Brands que se quiso establecer en Mexicali es testimonio. Confirma la obstinación de su respeto al pueblo, pese a que sabe perfectamente el presidente que sus consultas solo son un festival de títeres que son movidos a gusto del mandatario. Pero Morena a la vez, es su creación que resulta al mismo tiempo una muestra incontrovertible de la habilidad política de Obrador. El Presidente lo sabe y permanentemente se escuda en este dominio, en estas mayorías que lo eligieron. Absolutamente correcto, respetable, plausible incluso, pero nada tiene de aceptable mandar al demonio casi mil empleos formales de la cervecera. El problema fundamental de México es la carencia de las fuentes de empleo. Siempre ha sido lo mismo. Por esa razón que no admite controversia, millones de mexicanos van a trabajar a los Estados Unidos. Es una simple ecuación que no tiene tintes políticos ni admite discursos de “Primero los pobres”. Los verdaderos pobres de México, son los campesinos de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, etc., al margen naturalmente de los pueblos indígenas mexicanos que con la 4ta. La transformación sigue igual. Así de simple.

Bajacaliforniano: ¡No a la "Ley Gandalla"! Palo a los cínicos y desvergonzados.

* El autor es artista plástico.