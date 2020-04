Sensibilidad y distancia

Ya lo había comentado en anteriores espacios, estamos frente a varias disyuntivas: moverse, guardar distancia y suspender actividades son por lo pronto tres de las complejidades.

La Secretaría de Salud, ya nos había recomendado guardar distancia y guardarnos en nuestras casas, pero el pasado lunes fue cuando se definió suspender temporalmente y cuando menos hasta el 30 de abril, las actividades no esenciales de los sectores público, social y privado, o los derechos de sus usuarios. Después, se nos ha dicho, se volvería paulatinamente a la normalidad, definida en parte por la Secretaría de Economía.

Se definió un grupo de actividades que requirieron congregar o la movilidad de personas y sustituirlas por actividades que favorezcan la sana distancia. Creo que todos hemos entendido la sana distancia (bueno, casi todos, pues ya saben quién no lo hace ni da el ejemplo nacional), pero no acaba de entenderse por la mayoría de las personas, empresarios, analistas y comunicadores, que es una actividad esencial más allá de las vinculadas con la salud (hospitales, laboratorios, farmacias), la seguridad (policía, fuerzas armadas) los servicios de limpieza y recolección de basura, generación de energía, suministro de agua, principalmente.

Cierre y parálisis total pudiera ser una buena medida, sin embargo, se complica hacerla efectiva pues hay actividades que la autoridad estima no son esenciales, pero desempeñan un importante eslabón en las cadenas de producción y servicios.

Menciono no nada más a las actividades formales como pudieran ser las que hacemos aquí en Mexicali y Baja California a través de las IMMEX, sino de las actividades informales en las que se estima está más de la mitad de quienes reciben ingresos no asalariados en este país.

Es por la imprecisión de que es o no esencial, que puede afectarse mucho más la convivencia y la economía mexicalense, estatal y nacional. Por ejemplo, los productores, procesadores y distribuidores de alimentos y bebidas son esenciales; en las empresas IMMEX, como en otras no exportadoras, hay empresas que cultivan, procesan, empaquetan, distribuyen alimentos frescos y empacados, carnes, pollo, lácteos y productos del mar. Misma disyuntiva de prioritario o no lo vemos en empresas con programa IMMEX que hacen material y equipo médico, cubrebocas, batas, uniformes, kits médicos, catéteres, aparatos ortopédicos y una lista más amplia. Y que decir de las compañías que fabrican productos de limpieza, jabones, desinfectantes, papel y toallas sanitarias, pañales; y que tal los que envasan y distribuyen agua (no digo cerveza porque se nos ha prohibido tomarlas aquí en nuestro estado, no importa que el calor amerite las podamos disfrutar).

Hay empresas que seguramente no caerán como primordiales ni en algunos productos de los que acabo de mencionar, pero sus procesos hacen que la situación se les complique parar totalmente, por ejemplo, los que tienen maquinarias y hornos que están funcionando las 24 horas al día siete días a la semana.

Todos queremos ser parte de la contención de coronavirus, pero veo que sigue existiendo falta de claridad y en muchos casos hay ambigüedad., por lo que varios organismos y empresas no saben específicamente cuales son sus obligaciones, más que la que se ha amenazado de que paguen al cien por ciento los salarios pues en caso contrario podrán ser ventiladas por el presidente. Eso sería chantaje y no es acorde al dicho de que se habían cambiado los procesos y actitudes del gobierno de la cuarta transformación?

Como funcionario de una gran empresa, pero también como expresidente del organismo que aglutina a las IMMEX de Mexicali, me interesa que enfoquemos todos los esfuerzos para poder restaurar la normalidad productiva, económica y social lo más rápido posible. Realmente lo deseo.

Un comentario antes de terminar, cómo pedirles a los gobernadores se alineen ante el Coronavirus, pide el Presidente, cuando él mismo no se alinea a las recomendaciones de los técnicos y especialistas en salud nacionales y extranjeros. Entre otras recomendaciones es quedarse en casa, no salir, no tener contacto directo mediante saludos de mano ni asistir a reuniones… pero eso sí, hace viajes en avión, no se queda en el departamento, hay giras, se convoca a conferencias mañaneras y saluda de mano a una que otra mamá. Ninguna de esas acciones es indispensable pues incluso la comunicación puede hacerse por medios electrónicos para evitar la presencia física de periodistas y funcionarios. ¿Usted, qué opina?

Ya habrá tiempo de seguir con varios temas relacionados a esta crisis, pero primero estaremos pendientes de que se propone el próximo domingo como plan de rescate económico

* El autor es Consejero y Tesorero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.