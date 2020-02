Todas las civilizaciones antiguas tuvieron respeto por sus ancianos, los hebreos tenían su Sanedrín, los romanos su Senatus y los aztecas su Tlatocan, es decir tenían su consejo de ancianos o consejo de sabios y tenían como funciones fundamentales el ser un órgano consultivo, ayudar y aconsejar al monarca en su tarea de gobierno, velar por el mantenimiento de las costumbres de los antepasados y asegurar la sucesión pacífica al trono cuando un rey moría.

Desde el Imperio Romano y hasta el siglo XVIII, la esperanza de vida de un bebé recién nacido era solo de 21 años, y tenía un 36% de probabilidad de morirse antes de cumplir un año. Sin embargo, una vez cumplido los 10 años, podía esperar llegar hasta los 44, y entre los que llegaban a 20, un buen porcentaje podían vivir hasta casi los 50.

Por supuesto, también había gente que vivía más de 80 años, pero solo 1 de cada 1000, más de 1,000 años después, en la Edad Media, la esperanza de vida no tuvo cambios significativos, así los hombres vivían de promedio 44 años y las mujeres 33,7 años. De acuerdo a los datos de INEGI en México, la esperanza de vida ha aumentado considerablemente; en 1930 las personas vivían en promedio 34 años; en el 2000 fue de 74 y en 2014 se ubicó en poco más de 77 años para las mujeres, y en 72 años para los hombres.

Un nuevo informe revela que las expectativas de vida siempre son mayores para las mujeres que para los hombres, independientemente del país donde vivan. El promedio global de expectativas de vida ha crecido 5,5 años desde el inicio de este siglo, indicó un estudio de la Organización Mundial de la Salud publicado en abril del 2019, que también subrayó que las mujeres viven invariablemente más que los hombres.

Según el informe Panorama Estadístico de la Salud Mundial 2019, entre el 2000 y el 2016, la esperanza media de vida aumentó de 66,5 a 72 años a nivel mundial y la expectativa de vida sana subió de 58,5 a 63,3 años. “Sea por homicidio, por accidentes de tránsito, por suicidio o por enfermedades cardiovasculares, los hombres siempre están en desventaja frente a las mujeres”, señaló el doctor Richard Cibulskis, uno de los autores, durante la presentación del documento en Ginebra.

Los datos muestran que las mujeres viven al menos 1,4 años más que los hombres, aunque hay regiones en las que esa diferencia supera los 3 años. En México una persona que se jubila a los 60 años tiene una expectativa de vida por encima de los 20 años, de los cuales más de la mitad serán con buena salud, la percepción social que se atribuye al anciano como carga económica o simplemente como un problema carece de todo sentido.

Las personas con más de 60 años no deben ser un lastre de la sociedad sino un activo, un adulto mayor, como se empeñan en llamarlo tiene mucho que decir, que hablar, que enseñar, pero sobre todo que trasmitir a las nuevas generaciones, Jesús Reyes Heroles definió: "La juventud o vejez no son categorías biológicas sino categorías espirituales. La juventud es un estado anímico, para ser joven o viejo la edad no cuenta; es más, para ser joven cabal se requieren con frecuencia muchos años”.

No se debe soslayar a los jóvenes con experiencia y sabiduría acumuladas, ahora mal llamados de la tercera edad.

*- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.