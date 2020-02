Semefo a la Fiscalía

Durante 63 años el Servicio Médico Forense en Baja California ha dependido del Poder Judicial del Estado, siendo Baja California y la Ciudad de México las dos únicas entidades del país que dependen de este poder. En Jalisco, desde hace años, se creó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, independiente del Poder Ejecutivo y del Judicial; en Guerrero, el las actividades forenses están dentro de la Secretaría de Salud y en el resto de los Estados dependen de las Procuradurías o Fiscalías.

En los últimos años las actividades criminales en Tijuana han puesto a la luz pública a un Servicio Médico Forense rebasado por la cantidad de homicidios que, incluso, han puesto a Tijuana como una de las ciudades más violentas del país. Aunado a esto, los ilustres diputados bajacalifornianos le han negado al Poder Judicial un incremento en su presupuesto para el Semefo.

La cantidad de cadáveres que se acumulan día a día en las instalaciones del Semefo en Tijuana causan molestias a los vecinos por los olores putrefactos que despiden por la falta de refrigeradores donde resguardar estos cuerpos.

El pasado lunes, el Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, anunció que el gobernador Jaime Bonilla Valdez enviaría al Congreso una iniciativa para que el Semefo pasara a la Fiscalía General del Estado, documento que llegó hasta el jueves. En el documento se plasman reformas a muchos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía y de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En la exposición de motivos, en el

Décimo Segundo indica lo mismo que ya señalé de las instituciones de las que depende el Semefo.

En la 20 Legislatura de Baja California, el entonces diputado Ricardo Magaña Mosqueda, presentó una iniciativa para crear el Instituto Bajacaliforniano de Ciencias Forenses, pero por su pésima conformación de la iniciativa y la oposición férrea del Poder Judicial el proyecto fracasó, según me comentó el diputado Juan Manuel Molina.

El Magistrado Salvador Ortiz, presidente del Tribunal superior de justicia, reconoció el gran problema que tiene el Semefo en Tijuana y que el gobernador Bonilla le había prometido unos terrenos para reubicar las instalaciones. Dijo que el presupuesto debería ser del doble, un poco más de 70 millones de pesos. Por su parte, el Coordinador del Semefo, César González Vaca, me dijo que además de más infraestructura en Tijuana, se requieren más médicos legistas y mejor pagados.

Guillermo Ruíz, Fiscal estatal ha dicho que han bajado los homicidios dolosos en 20%, pero aun así siguen llenando las gavetas de cuerpos en el anfiteatro del Semefo Tijuana. El Fiscal Regional de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, me comentó sobre la importancia de que el Semefo pasara a la Fiscalía para tener, la Fiscalía, las actividades forenses y las periciales juntas y evitar papeleos entre instituciones.

Pero reconoció que no tiene dinero la Fiscalía y que si pasa como Dirección, lo hará con su escaso presupuesto. Entonces no se resolverá nada y ¿respetarán a todo el personal que hoy trabaja en el Semefo?

Por lo pronto, en el motivo Décimo Cuarto dice que la operatividad de la Fiscalía se ve reducida porque el Semefo no cuenta con turnos de 24 horas. Incluso presume esta iniciativa que no hay la claridad que requiere la Fiscalía por parte de los médicos forenses. Se llamará Centro Estatal de Ciencias Forenses y contará con un director. Como hay mayoría morenista en el Congreso, se aprobará y el Semefo, después de 63 años, dejará de pertenecer al Poder Judicial.



* El autor es periodista independiente.