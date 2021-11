Como sabemos y para vergüenza de los legisladores de la actual Cámara de Diputados de Baja California, con trampas y sobre todo, violando la Constitución del Estado, los diputados de Morena, aprobaron la despenalización del aborto libre hasta los tres meses de gestación, pero, además sin averiguación alguna, cualquier mujer que declare fue violada, podrá acceder al aborto hasta los nueve meses de gestación, algo horrendo e imposible de imaginar.

Esta aberración criminal muchas personas no la saben, ya que primero, los diputados trataron de reformar el art. 7º., que es el que protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Esta modificación no tuvo éxito, al no contar con los votos necesarios para cambiar la Constitución. Es decir, en ese momento, felices, creyendo que de nuevo lográbamos ganarle a la cultura de la muerte, nos retiramos, así como algunos reporteros para publicar el triunfo de la vida.

Poco nos duró el gusto al enterarnos que, calculando tramposamente que por ese camino no lo lograrían, el diputado Molina pidió a la diputada Michel Sánchez pasar al siguiente dictamen que era precisamente las modificaciones al código de procedimientos penales, vía por la cual entonces sí, con solo 14 votos de Morena, aprobaron el aborto, sin importarles violar el Art. 7º de la Constitución del Estado, que protege la vida.

Esta desgracia, trae serias consecuencias para nuestra sociedad, especialmente a los médicos que obvio, no están de acuerdo en prostituir su noble profesión, asesinando a niños inocentes. Y aunque con tiempo, tanto el Colegio de Ginecólogos de Mexicali como de Tijuana, pidieron a los diputados audiencia, no se dignaron recibirlos ¿Qué harán ahora? ¿Ampararse? Ellos, como lo han manifestado, trabajan para salvar vidas, no son asesinos.

Y ahora, junto con ellos, seguimos en la lucha; hemos visitado al secretario de Salud, para que nos explique cómo va a lograr que médicos con conciencia sean infieles a sus principios y al juramento Hipocrático que juraron respetar. Por supuesto no quiso recibirnos, solo pudimos dejarle una petición por escrito.

La única manera de revertir estas aberraciones de muerte es lograr que la ley no se publique y vetarla. La ÚNICA persona que puede hacerlo es la Gobernadora Marina del Pilar. Así se lo hemos pedido desde que tomó protesta afuera del CEART, con mantas y cartelones, pidiéndole impida, con el poder que le otorgó la ciudadanía, que Baja California se convierta en el paraíso del aborto para las estadounidenses, que por resultarles barato seguro vendrían a realizárselo. No queremos esto para nuestro estado, seguiremos luchando para erradicarlo. Le hemos solicitado audiencia, pero hasta hoy no ha querido recibirnos.

Marina ha declarado que será respetuosa de la ley. ¡Qué bien! ¡Que lo haga!, ya que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución de Baja California, y los diputados con esta aprobación la han violado, siendo con ello, sujetos a juicio político!

Gobernadora: No puede haber paz ni justicia en un estado donde se permite matar niños inocentes. Su deber es hacer valer el Estado de Derecho, no validar leyes violatorias e ilegales.

La vida de nuestros niños está en sus manos.

¡Mujer mexicana forja tu Patria¡

* La autora es consejera familiar.