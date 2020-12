Romper con su antecesor

Siempre ha existido la tentación de los políticos por no dejar jamás el poder, de eternizarse en el puesto o influir en quien lo sustituye en el cargo. Existe en nuestra historia política el caso emblemático como el “callismo” cuyas pretensiones iban más allá del periodo sexenal. En efecto, en 1934 Plutarco Elías Calles postula como candidato a la presidencia al general Lázaro Cárdenas. Cárdenas es elegido y Calles le impone gente de su confianza en el gabinete presidencial. Sin embargo, la madrugada del 10 de abril de 1936, Cárdenas, acompañado por un cuerpo militar, saca a Calles de su casa, lo conduce hasta un avión del Ejército Mexicano y lo expulsa del país, y les pide la renuncia a todos los callistas en su gobierno.

Como podrá verse, la historia de nuestro país está llena de sucesos que han protagonizado personajes que han ostentado el poder presidencial, pero también están los casos de gobernadores que se niegan a dejar el poder. Ejemplo de esto mismo, es que durante décadas los presidentes de México eran los encargados de nombrar a su sucesor y para ello utilizaban al PRI, de allí se acuñaron las frases de “el que se mueve, no sale en la foto” que tenía por mensaje de que todos deberían esperar los tiempos, ser disciplinados y nadie debía sacar la cabeza hasta que el presidente diera la orden. También surgieron términos como el “dedazo” y el “tapado”. Y en muchas ocasiones era el mismo presidente quien “quemaba” a sus funcionarios cuando los exponía en público y los halagaba, pero realmente lo hacía para desorientar a los demás miembros del gabinete tratando de ocultar al “tapado”.

Los pleitos entre el que deja el poder y el que lo adquiere son de dominio público, por ejemplo, López Portillo se peleó con Luis Echeverría; Carlos Salinas de Gortari con Ernesto Zedillo; Zedillo negoció con Fox y Fox con Calderón. Calderón hizo lo propio con Peña Nieto y éste mismo negoció con López Obrador. Todos ellos, han roto sus acuerdos y alianzas por querer meter las manos a sus gobiernos o cuando realizan una crítica a la administración en funciones. También puede deberse a pactos no cumplidos o por no aceptar recomendados y recomendaciones. Los pactos de impunidad han estado presentes a pesar de las promesas incumplidas de meter a la cárcel a algún expresidente por haber malversado los bienes y recursos del erario. Otro ejemplo representativo es el de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial quien rompió con su antecesor antes de ser ungido presidente y ya vimos las consecuencias.

Hoy en día estas prácticas no han sido erradicadas de todo en el sistema político, todos los partidos las llevan a cabo con sus distintos matices, todos dicen ser demócratas, pero la realidad es que es una “democracia dirigida”, cuyo “dedo” está presente y siempre se ha dado un rompimiento entre el que se va y el que se queda. Pero ¿por qué tanto interés de nombrar sucesor o incidir en su nombramiento? La respuesta es muy sencilla: el que se va necesita que alguien le “cuide las espaldas” para que no lo investiguen o no lo persigan. Pero también, quieren seguir siendo el poder tras el trono, imponer a la nueva administración funcionarios para seguir controlando y manipulando. Una regla de oro que funcionó durante el priismo fue “el silencio y el ostracismo”. Es sin duda, la patología del poder, la enfermedad que corrompe al que manda cuando utiliza medios o fines muy alejados de los elementos que integran la confianza: la credibilidad, la fiabilidad, la cercanía y el interés por el bien común. No sabemos si Marina del Pilar tendrá los “impulsos” necesarios para romper con su antecesor, pero de que lo tendrá que hacer no hay duda, no sé si antes, durante o después de su arribo al poder, siempre y cuando sea ella la candidata y gane la elección. ¡El volado está en el aire!

¡Le deseo a todos una celebración de navidad y año nuevo en compañía de sus familias y a seguir cuidándonos para poder saludarnos en enero próximo!

*- El autor es economista egresado de la UABC.