Reconocer el ejercicio del periodismo

El viernes pasado fue entregado, en una ceremonia virtual, el Premio Nacional de Periodismo 2021 que otorga el Consejo Ciudadano de este certamen a periodistas que publicaron sus trabajos en medios tanto impresos, electrónicos como digitales. Deseo comentar que en dos ocasiones me correspondió ser jurado de este Premio y realmente es un privilegio participar como tal, pues uno constata la calidad, compromiso y esfuerzo de quienes postulan sus piezas periodísticas a dicho Premio. En esta ocasión, se registraron 1,115 trabajos en las nueve categorías en que está dividido el certamen. Lo significativo de esta ocasión es que ha sido un año difícil para el ejercicio del periodismo en México, no se puede olvidar los 16 periodistas asesinados en diferentes estados de la república y de medios diversos. Mujeres y hombres que, en el cumplimiento de su labor periodística, perdieron la vida en manos de aquellos que callaron sus voces y plumas, pero no acallaron la realidad que se vive en México, convirtiendo con ello al país en uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo crítico. Eso sin contar el ataque sistemático desde el poder político defenestrando a quienes suelen criticar el actuar del gobierno. Hay que reconocer que el riesgo para el trabajo periodístico no es exclusivo de México, ya que recientemente la Federación Internacional de Periodistas informó que, en el 2022 hubo 67 asesinatos de periodistas y trabajadores de los medios de los cuales 29 ocurrieron en el continente americano (https://periodistas-es. com/la-fip-advierte-que-con-67-periodistas-asesinadosen-2022-se-invierte-la-tendencia-a-la-baja-de-anos-anteriores-163261). El Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo está constituido por representantes deuniversidades públicas y privadas, organizaciones académicas y civiles y este Consejo elige 15 ciudadanos que integran el jurado compuesto por periodistas, investigadores y docentes vinculados al campo de la comunicaciónen sus diversas facetas. Constituyéndose en un galardónque es otorgado por especialistas cuyo juicio es imparcialy sin ninguna injerencia de gobiernos o entidades privadas. Los premiados, cuyos trabajos fueron elaborados enel 2021, fueron, en las nueve categorías: en Entrevista,Marcos Hernández; en Crónica/Periodismo narrativo,Daniela Pastrana; en Reportaje, Wendy Pérez, Paula Mónaco, Luis Brito y Miguel Tovar; Arnoldo Cuéllar, KenniVelásquez, Verónica Espinosa y otros cinco colegas másganaron en Periodismo Multiformato; en Caricatura/Humor, el ganador fue Miguel Ángel Galindo; en Periodismode opinión y análisis, el premio fue para Julio Hernández;en Divulgación de la Ciencia y cultura ganó el trabajo deVictoria Estrada y cinco colegas más; en Fotografía, ganó Andrea Murcia y con mención honorífica en esta categoría el trabajo de Sashenka Gutiérrez y en Trayectoriase otorgó el premio de forma póstuma a Sergio Haro, reportero bajacaliforniano (1957-2017). El Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, además de distinguirse por la integración ciudadana de sus miembros, esun espacio en el que se reconoce el esfuerzo y compromisode quienes practican el periodismo, en favor de la libertadde expresión y por ampliar los cauces de la democracia enMéxico tan necesaria para un vivir en armonía en nuestra sociedad mexicana. ¿Usted qué opina?

*- El autor es coordinador del Observatorio Global Mediático-UABC.