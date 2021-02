Ratolandia

Tommy Douglas, prominente activista, político y reconocido como padre del modelo de asistencia sanitaria universal fue nombrado en 2004 como "El canadiense más grande de todos los tiempos". En 1962 dio un discurso sobre un mundo llamado "Mouseland" en donde los ratones nacían, vivían, jugaban y morían de la misma manera que todos lo hacemos, incluso tenían un congreso y cada tres años tenían elecciones, caminaban junto a las urnas y algunos eran llevados en camiones a votar y elegían a quienes los iban a gobernar, gobiernos que eran formados por enormes y gordos gatos rojos, cualquiera pensaría que los ratones estaban locos al elegir un gobierno de gatos, pero solo basta mirar la historia del país en los últimos noventa años y te darás cuenta de ello. Los gatos eran buenos compañeros, conducían el gobierno con dignidad, hacían buenas leyes, por supuesto buenas leyes para los gatos, no buenas leyes para los ratones, una de esas leyes era que las ratoneras debería ser redondas y suficientemente grandes para que un gato pudiera meter una pata y poder agarrar a un ratón y conseguir su desayuno sin mucho esfuerzo. Pero todo en la vida tiene un límite y cuando las leyes se pusieron cada día más difíciles para los ratones estos decidieron salir a las calles y votar en masa contra de los gatos rojos y sacarlos del poder y fue así como eligieron a los gatos azules. Pero los gatos azules no eran distintos a los gatos rojos, entonces volvieron a votar por los rojos y luego por los blancos con manchas amarillas, rojas, azules, guindas, verdes, grises y le llamaron coalición, gatos que hablan como ratones pero comen como gatos. Empezaron a destruir todos los que habían hecho los gatos anteriores, con el pretexto de que había corrupción y que no habían hecho nada en favor de los ratones sabios y honestos. El problema no era el color de los gatos, el problema era que los gatos solo veían sus propios intereses. Era tanto el hartazgo que un pequeño ratón tuvo una gran idea y dirigiéndose a una multitud de ratones les dijo “compañeros por qué no en vez de seguir eligiendo gobiernos de gatos mejor elegimos un gobierno hecho por ratones” por supuesto que el pequeño ratón fue acusado de radical, conservador, vendido, comunista, reaccionario y fue encarcelado. Lo anterior se puede reflejar en cualquier país y manifiesta que la culpa de ser gobernados por personas que no se preocupan por los intereses de la sociedad y del pueblo, no es de los propios gobernantes, sino de los ciudadanos que son los que eligen a los gobernantes. Siguiendo el tema de la fábula política, en nuestro país hay muchos ratones aliados a los enormes y gordos gatos de todos los colores que solo ven su propio beneficio y no son capaces de ver el beneficio general de los habitantes de este país. El valor de un gobierno está en lo que hace por su gente, la medida en que mejora su calidad de vida, mejora su economía y su salud, les da mejor seguridad y mejores valores morales, eso es hacer política, eso es lo que hace grande a un país. El manejo de la pandemia por parte del Ejecutivo Federal y de la Secretaria de Salud ha sido terrible, no hay una estrategia nacional para la vacunación de 126 millones de habitantes, todo lo quieren resolver a través de medios electrónicos y se les olvida que solo el 56.4 % de los hogares del país cuentan con servicio de internet y en solo el 44.3% de los hogares en México tiene una computadora, aunado a lo anterior no todos los adultos mayores a 60 años saben cómo ingresar a una página de registro vía internet. Una cosa es segura, la vacunación no se concluirá en el 2021.

*- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.