Quitar atractivo

Se dificulta el diario accionar de las empresas de exportación que operan bajo un programa IMMEX. Hay sobre regulación al programa por requerimientos de la Secretaría de Economía, de Secretaría de Hacienda, del SAT, de Aduanas, del IMSS, del Infonavit, del INEGI, de Semarnat, de Sedena, de Cofepris -hoy en proceso de extinción o cuando menos de pérdida de autonomía y transparencia- y muchos más avisos y exigencias.

A esto se sumó una reciente decisión que puede afectar nuestra competitividad, nuestro flujo de ingresos y nuestra confiabilidad ante las autoridades; en conjunto afectan las señales para inversionistas, para nuevos proyectos e incluso puede afectar a desarrolladores de parques industriales.

Me refiero a las diferentes medidas en las nuevas reglas generales de comercio exterior emitidas a fines de julio. Una fue reducir en el país la permanencia de los insumos que importamos temporalmente, con lo que además se eliminan por parte del gobierno 21 de 26 beneficios del programa IMMEX. Ciertamente podrán las empresas seguir importando de forma temporal ya que esta facilidad es la piedra medular del programa, para que los insumos, partes y componentes se integren a los productos de exportación.

La permanencia pasa de 36 meses a sólo seis; algunos señalan que la medida se hizo porque se había distorsionado el esquema y que con tantos meses se podría abusar del programa al comercializar en territorio nacional parte de esos productos; otros señalan que un semestre puede ser poco y que los procesos pueden llevar más tiempo o incluso se requiere mantener inventarios para retrabajos si fueran requeridos por parte del corporativo en el extranjero.

Muchos, incluido su servidor, pensamos que el abrupto cambio ha generado incertidumbre entre las empresas IMMEX y los organismos que las representamos, porque no hubo consulta ni diálogo de por medio, fue sorpresiva la publicación.

Espero no se llegue a eliminar el beneficio para importar de forma temporal, porque entonces prácticamente se eliminaría el programa, varios inversionistas voltearían a ver en que país relocalizarse e internamente perderíamos no sólo empleos formales, sino plantas exportadoras que sin duda son motor de la economía mexicana.

Pero como decía al principio, hay más cosas en la operación de las IMMEX. Recientemente también se definió retrasar la devolución del IVA que pagan las empresas IMMEX, que ahora se traslada a cuarenta días, aunque antes era prácticamente de forma inmediata, lo que les proporcionaba liquidez dependiendo del nivel de certificación de la empresa IMMEX. Por ejemplo, para las de tipo A se les devolvía en 20 días hábiles, para las AA se hacía en 15 días y la más avanzada certificación, la AAA se realizaba en 10 días.

Ciertamente dependiendo del tipo de certificación había beneficios, pero lógicamente también requisitos; entre ellos el valor de activos, los años de antigüedad operando un programa y el mínimo de trabajadores.

Otra medida provocando incertidumbre. La retroactividad de cinco años del pago por casi 30 mil pesos por derechos anuales para ser empresa certificada. Puede no ser mucho 149 mil pesos, lo cuestionable me parece es que la retroactividad considera recargos y actualizaciones para alcanzar unos 270 mil pesos; mucho o poco el monto quizás no sea sobresaliente para una exportadora, lo inquietante es la retroactividad, porque puede hacerse lo mismo con otros requerimientos y entonces si quitaremos atractivos para operar.

* El autor es Consejero y Tesorero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.