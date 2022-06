Con los resultados de las votaciones del pasado domingo, ganando Morena en 4 de los seis estados, la mayoría de los mexicanos que amamos a nuestro país, nos sentimos decepcionados y frustrados. ¿Por qué? Por el peligro real en el que México se encuentra, con un presidente que se ha dedicado a dividir, traicionando a quienes votaron por él, con la esperanza de un mejor futuro para sus hijos y que ahora, carecen de empleo, medicamentos y servicios de salud como ya lo tenían con el Seguro Popular, padeciendo una inseguridad terrible, robos, asaltos, secuestros, asesinatos, extorsiones, como nunca habíamos tenido, debido a la alianza con el crimen organizado, inflación, cero inversiones, y un larguísimo etcétera de males. ¿Cómo explicarnos que hayan dado su apoyo a un partido cuya bandera fue “primero los pobres”, pero que descaradamente los ha multiplicado? Hoy tenemos 5 millones más de pobres en la miseria. sin trabajo, medios para subsistir, sin esperanza, jóvenes viendo truncados sus sueños, sus aspiraciones...

Pero vayamos por partes… ¿Quiénes son los responsables de llegar a estos resultados?

Los beneficiarios de programas sociales. Hay quienes, por el hecho de recibir una ayuda del gobierno, se sienten obligados a votar por ellos, sin pensar que ese dinero no sale de la bolsa de López Obrador, sino de los impuestos de todos y con la intención de captar una clientela electoral en su beneficio, no del pueblo. Pero además existen videos donde los “servidores de la Nación”, amenazan a quienes reciben recursos de quitárselos si no votaban por Morena.Esto es un delito electoral, que, al no haber Estado de Derecho, ni siquiera se persigue. Además de rebajar su dignidad al usarlos, coartando su libertad y derecho a elegir sus gobernantes.

Con votos de falsos mexicanos: Hay miles de extranjerosque reciben diez mil pesos mensuales del gobierno, que ya tienen credencial del INE y votaron por el partido en el poder.También hay evidencias.

Con la alianza del crimen organizado. Apoyando con recursos y amenazas a ciudadanos y candidatos en favor de Morena,¡claro ¡quieren seguir a sus anchas, con la conveniente políticade “abrazos no balazos”.

Pese a todo, los responsables de los resultados de la elección, fueron: Los abstencionistas El porcentaje de abstencionismo donde ganó Morena fue: Oaxaca 62%, Quintana Roo 60%, Tamaulipas 47%,Hidalgo, 52%. Y estos, no tienen perdón, porque al no tomarse siquiera la molestia de ir y emitir su voto, han demostrado que México como país, les vale. Permitiendo que los idiotas, los incultos, loscorruptos e ineptos los gobiernen, merecen la miseria y destrucciónque López Obrador hace día con día de nuestra Patria.

Gracias a ustedes, los que se abstuvieron de votar, pronto veráncómo, alguno de sus seres queridos ha sido secuestrado, asesinado,desmembrado, inducido a las drogas, levantado y desaparecerá para siempre. Gracias a ustedes, la inseguridad, el crimen, la mentira,las drogas, el derecho de piso, será la forma en que TODOS viviremos. Con esta actitud egoísta, comodina, conformista y anti patriota, son traidores a la Patria, traidores a su familia, a sus hijos, amigos, y… a ustedes mismos.

* La autora es consejera familiar.