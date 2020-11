¿Quién será candidat@ de Morena?

Hace unos días, los aspirantes de Morena a la gubernatura de Baja California se reunieron con Mario Delgado, dirigente nacional de dicho partido político. Ahí estuvieron presentes Alejandra León Gastélum, Gerardo Novelo, Mario Escobedo, Marina del Pilar, Arturo González Cruz y Armando Ayala.

La fotografía de los seis precandidatos junto al dirigente nacional de Morena inevitablemente hace que uno recuerde la época de oro del viejo y malvado PRI. Todos los aspirantes se toman la foto y prometen apoyarán a quien resulte seleccionado. Los soldados del partido aseguran que habrá un candidato de unidad.

Haiga sido como haiga sido, diría el Tomandante Borolas, alguno de los personajes que aparece en esa fotografía se quedará con la candidatura de Morena y, por ende, es probable se quede también con el puesto político más importante de nuestra entidad federativa. La pregunta es: ¿Quién?

Hay dos aspirantes que, con todo respeto, no tienen nada que hacer ahí: Gerardo Novelo y Mario Escobedo. En Baja California, nos acabamos de enterar que hay un Senador de la República llamado Gerardo Novelo que dice representar a nuestra entidad federativa. Es impensable que él se quede con la candidatura. Por su parte, Mario Escobedo juega un rol importante en el gobierno ‘bonillista’, pero las siete mil 777 carteleras de la revista Campestre, lejos de beneficiarle, terminaron perjudicándolo.

Si viviéramos en una democracia normal, la Senadora de la República, Alejandra León Gastélum, conocida popularmente como ‘Lady Champagne’, no tendría ni la más remota posibilidad de ser candidata. Sin embargo, claramente no vivimos en una democracia normal. La paridad de género pudiera ser rendija por la cual el día de mañana la legisladora festeje la candidatura, no con cheve…sino con champagne.

La verdadera competencia parecer estar entre los presidentes municipales de Mexicali, Tijuana y Ensenada. Se antoja probable que alguno de ellos se quede con la candidatura.

La joven, ni tan joven, alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar, aparece muy bien posicionada en las encuestas, es comadre de Mario Delgado, lleva buena relación con Jaime Bonilla y puede jugar la carta de paridad de género. Naturalmente, le perjudica la falta de experiencia y el poco tiempo que ha durado como legisladora y alcaldesa.

El alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, es el candidato anti-Jaime Bonilla, ahí no tiene competencia. Su candidatura luce muy complicada. Pero si desde la capital del país deciden darle la espalda al gobernador de Baja California, el presidente municipal de Tijuana será la primera opción.

El alcalde de Ensenada, Armando Ayala, es el candidato favorito de Jaime Bonilla, es decir, el más ‘bonillista’ de todos. No estoy seguro si esto es una bendición o una maldición. Además, podrá ser el favorito del gobernador, pero también es el más débil en cuanto a preferencia electoral y, por ende, el que más pondría en riesgo la elección.

‘Lady Champagne’, Gerardo Novelo, Mario Escobedo, Marina del Pilar, Arturo González Cruz, Armando Ayala… ¿Quién será candidat@ de Morena?

*- El autor es abogado y conductor de televisión.