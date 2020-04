Queridos jóvenes

Actualmente muchos jóvenes que no vivieron los cambios políticos de México de hace tres décadas, por ser niños o todavía no nacer, piensan que todos los gobiernos anteriores fueron corruptos, que no hicieron nada por el país, ya que AMLO y los medios, se han encargado de repetirlo; y dado que la mayoría no investiga, así lo creen.

Tengo más de 70 años. Viví la pesadilla de Echeverría, las lágrimas de cocodrilo de López Portillo, la nacionalización de la banca, los errores de De la Madrid, una torpeza tras otra, devaluaciones, inflación etc. Y me consta que, los mejores años de bonanza, y mayor productividad, fueron durante los sexenios de Fox y Calderón. El PAN, aún con sus múltiples errores, hizo mucho mejor papel que el PRI. Sin afán partidista sino por ser verdad, enumero aquí unos cuantos.

En ese tiempo, se trajeron a México inversiones de más de 350 millones de dólares en sectores automotriz, espacial, electrónica, minería, química, mismos que generaron más de un millón de empleos formales bien remunerados, recursos con los que muchos de ustedes comieron, se formaron, estudiaron….

Se creó y desarrolló el Seguro Popular, que daba servicio a 50 millones de mexicanos sin IMSS o ISSSTE. Se planeó, estudió y consiguió avales aeronáuticos de OACI, IATA y MTRE para construir sin gastar dinero del erario, el mejor Aeropuerto Internacional de Latinoamérica, autofinanciable, futuro del desarrollo turístico y comercial de México: Texcoco.

Eran tiempos en que se apoyaba a mujeres trabajadoras con estancias infantiles; y para aquellas que sufrían violencia, había albergues, apoyo psicológico y legal. Los pobres y personas de la calle, contaban con comedores comunitarios donde comían por solo $10.00.

En ese entonces, estudiantes de excelencia, eran apoyados con becas para estudiar en el extranjero y traer nuevas tecnologías al país. A los jóvenes emprendedores, se les apoyaba con créditos y beneficios para proyectos productivos; había créditos, semillas y fertilizantes para los campesinos. Por el apoyo al turismo, México llegó a ser el 7º.lugar más visitado y con la promoción que hacía Pro-México, teníamos inversión extranjera anual de 50 millones de dólares, así como empleo y estabilidad para muchos.

Y a pesar de que también hubo errores, problemas graves y corrupción, el país crecía y se desarrollaba. Nunca estuvimos como estamos ahora, ni aún en tiempos de Peña Nieto y su recua de ambiciosos sin límite, sin escrúpulos y sinvergüenzas.

Hoy, al margen de la contingencia, vemos como AMLO ha llegado a destruir lo construido: Texcoco, Estancias infantiles, Albergues, Seguro Popular, empleos, apoyo a Pymes, inversiones, etc., y lo más grave, a confrontarnos, dividirnos y destruirnos como Nación.

¡Ah! pero reparte dinero a los ninis, y acaba de adquirir un estadio de béisbol en 511 millones de pesos. No hay recursos para equipo, y material para médicos, enfermeras y contagiados, ¡qué tal para satisfacer sus caprichos!

Queridos jóvenes: Los invito a investigar y descubrir la verdad y en base a ella, luchar por construir un México mejor, como lo hicimos nosotras, cuando en 1983, siendo jóvenes, exigimos cacerola en mano, un México democrático y más justo.

¡Mujer Mexicana forja tu Patria!





* La autora es consejera familiar.