¿Queremos esto para México?

Mientras seguimos enfrascados en temas electorales, simulando una Democracia a conveniencia, López Obrador continúa fiel al maléfico Foro de Sao Paulo, que nos conduce a una dictadura Castro Chavista, con los resultados que ya podemos constatar: El “paraíso” de Cuba, solo para sus dirigentes y aliados, mientras sus habitantes huyen para no morir a falta de medicamentos, o de hambre, buscando en la basura algo para sobrevivir. Igual Venezuela, un país pujante, rico en petróleo, muriendo a manos del dictador Maduro, sin importarle el sufrimiento y la destrucción de su país. Ejemplos vivos de hacia dónde nos lleva este gobierno de izquierda, que como en su tiempo, cubanos y venezolanos, por ceguera o fanatismo, nunca creyeron que les sucedería.

Este Foro se constituyó en Brasil en 1990, reuniendo a partidos de izquierda, luego de la caída del muro de Berlín. Está formado por cerca de 10 países de Latinoamérica, quienes en febrero se reunieron revisando el avance de sus objetivos que son los siguientes:

1.- Desarrollar el plan estratégico de desestabilización, aprovechar la hambruna, no para reducirla sino para aumentarla. 2.- Generar movilizaciones masivas violentas, incendio de vehículos, grupos anárquicos saqueo de tiendas, muertos y heridos. 3.- Continuar la organización y formación de la guarda paramilitar 4.- Proponer las Reformas Constitucionales para facilitar la toma de poder. 5.- Imponer la ideología de género, el racismo, y la desmitificación de las religiones. 6.- Impulsar los sectores esotéricos a la formación de preceptos revolucionarios. 7.- Control de los medios de comunicación y redes sociales. 8.- Promover el aborto libre y el consumo de mariguana como parte del desarrollo de la personalidad. 9.- Impulsar la teoría de la relatividad de los valores. 10.- Crear proyectos de destrucción de símbolos nacionales. 11.- Intensificar las campañas del “culto al líder”, en cada uno de los países. 12.-Reformar la educación, enfocarla al adoctrinamiento de lucha de clases. 13.- Crear las células de control ciudadano localizada, usando bonos de apoyo y realizando movilizaciones y tomas planificadas. 14.- Destruir todos los partidos políticos no comprometidos a nuestros postulados. 15.- Georreferenciación y el perfilamiento de empresarios. Es decir, el foro seleccionará varios países para definir cómo y cuándo serán objeto de sus maquinaciones antidemocráticas. 16.- Sembrar en las instituciones, infiltrados de izquierda, impulsando estructuras paralelas a los entes del estado. Fuerzas Armadas bajo el control de líderes revolucionarios eliminando la actual estructura jurídica. 17.- Crear mecanismos de trazabilidad del dinero. Realizar el control de los bancos, divisas y rastreo a capitales no afines a la revolución. 18.- Invasiones masivas, reparto de propiedades. 19.- Empobrecer la sociedad para mantener el control social. 20.- Especial énfasis en la penetración de redes sociales. 21.- Las segundas viviendas de ricos, serán controladas, y redistribuidas al pueblo. 22.- Las cuentas corrientes y de ahorro serán controladas y manejadas por la revolución.

Como ven, avanzan en sus objetivos. El punto es si los mexicanos estamos de acuerdo. Lo veremos en las votaciones del 2024. ¿Queremos continuar por el camino de la izquierda? Estas serán las consecuencias.

*- La autora es Consejera Familiar.