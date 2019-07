Hace unos días, los diputados del Congreso de Baja California aprobaron una reforma constitucional que modifica el próximo periodo gubernamental de dos a cinco años. Logrando así beneficiar, y cumplirle su capricho, al gobernador electo de nuestra entidad federativa Jaime Bonilla Valdez.

Todos los bajacalifornianos sabemos perfectamente que los diputados se vendieron. Es decir, todo el estado sabe que los legisladores votaron a favor de la mencionada reforma a cambio de dinero.

Se discute la cuantía, algunos hablan de 1 millón de pesos para cada diputado, otros mencionan hasta 5 millones de pesos para cada legislador, pero absolutamente todos estamos ciertos de que existió un trueque político para llevar a cabo la ampliación del periodo gubernamental.

Algunos partidos políticos han mencionado presentarán una acción de inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para “echar para atrás” la reforma ilegal de los legisladores.

Sin embargo, más allá del tema jurídico, es decir, independientemente de si la ampliación del periodo de gobierno prospera o no, creo que todos los bajacalifornianos debemos preguntarnos: ¿Qué va a pasar con los diputados vendidos?

En un país donde la corrupción es el principal de tantos problemas, donde elegimos presidente a un hombre que prometió erradicaría ese cáncer que tanto daño le hace a México, ¿Qué vamos a hacer con un puñado de legisladores que sabemos perfectamente cometieron un acto de corrupción?

Quizá la Corte determine la reforma es inconstitucional. Quizá Bonilla termine gobernando únicamente dos años. Pero la intentona de los diputados de Baja California claramente ahí está…y no es posible permanezcan sin consecuencia alguna.



Campaigns & Elections

La revista Campaigns & Elections publicó un ranking de los mejores presidentes municipales de todo México. En dicha medición, el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez, aparece en la décima posición.

Ante la crítica natural de que este tipo de publicaciones son pagadas, me parece que hay razones para confiar, y razones para desconfiar, en el mencionado ranking.

Generan confianza los primeros lugares. El alcalde de León, la alcaldesa de Tlaquepaque, el alcalde de Culiacán, la alcaldesa de Aguascalientes. Personajes de los cuales se han dicho buenas cosas durante los últimos meses. También genera confianza el pluralismo político, aparecen alcaldes y alcaldesas de Morena, PAN, Movimiento Ciudadano, PRI, entre otros.

Por el contrario, genera desconfianza que el alcalde de Tijuana, Juan Manuel “El Patas” Gastélum, aparezca en la posición número 17, siendo que es un presidente municipal que ha tenido un desempeño desastroso en dicha ciudad fronteriza.

De cualquier forma, me parece que Gustavo Sánchez Vásquez continúa haciendo ruido, buscando dejar la percepción de que fue un buen presidente municipal, y, con ello, automáticamente, metiéndole presión a la futura alcaldesa…Marina del Pilar.



* El autor es abogado y conductor de televisión.