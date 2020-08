Por fortuna, cada vez más personas se percatan de la importancia de tomar las riendas de su economía. Sin embargo, según un estudio realizado en conjunto por la Universidad Nacional Autónoma de México y una institución financiera, unos 37 millones de mexicanos -casi un tercio de la población- carecen de cultura financiera. Esto quiere decir que no manejan sus recursos económicos a conciencia, no ahorran y se encuentran en un estado constante de endeudamiento. De acuerdo con la investigación, 96 por ciento de los mexicanos encuestados manifestó nunca haberse informado acerca de los diversos productos financieros, como cuentas de ahorro, inversiones, créditos y fondos para el retiro. Ahora bien, si ya contamos con algún ahorro, una de las mejores opciones para darle uso a este capital es invertir. Esto nos permitirá asegurar un futuro financiero más sólido. Muchos asesores consideran que invertir es equivalente a "hacer que tu dinero trabaje para ti", pues hace que el dinero crezca mediante los rendimientos. ¿QUÉ TIPO DE INVERSIONISTA SOY? Lo primero que debes hacer es descubrir cuál es tu perfil de inversionista, es decir, qué meta quieres alcanzar con el dinero que tienes y en cuánto tiempo: ahorrar para la educación de tus hijos, comprar una casa, tener un retiro digno, etcétera. Antes de empezar tienes que estar consciente que toda inversión implica un riesgo, sin embargo, existen alternativas para cada usuario. Si ya delimitaste cuáles son las características que tienes, entonces ha llegado el momento de conocer qué tipo de inversionista eres. A grandes rasgos, existen tres tipos básicos de perfiles. 1. Conservador, Es aquella persona que tiene poca tolerancia al riesgo y prefiere que su dinero esté asegurado aunque genere pocas ganancias a corto plazo. Elige aquellas herramientas que dan rendimientos previsibles, como lo es la inversión en valores gubernamentales (deuda de gobierno). 2. Moderado, son inversionistas que quieren buenos rendimientos sin asumir riesgos demasiado elevados. Es decir, trata de mantener un balance entre ganancias y seguridad. Manejan las pérdidas a corto plazo si saben que después habrá ganancias. Generalmente se decantan por herramientas como fondos de deuda más agresivos o de renta variable. 3. Agresivo, son quienes no necesitan disponer de su dinero a corto plazo e invierten pensando en los rendimientos futuros. Por ello, son altamente tolerantes al riesgo pues están dispuestos a aceptar pérdidas importantes en el presente. Suelen invertir en fondos de renta variable o instrumentos del mercado de capitales (acciones). El mercado ofrece una variedad interesante de opciones de inversión, que responden a las necesidades de cada perfil. No obstante, antes de empezar debes tener en cuenta tres variables: el monto que vas a destinar a la inversión, horizonte temporal (cuánto tiempo estoy dispuesto a invertir) y riesgo aceptado (qué probabilidad hay de obtener la ganancia esperada).

Como inversionista, es conveniente que conozcas cuáles son las alternativas para perfiles conservadores que te ofrece el sistema financiero mexicano, como instrumentos de deuda, pagarés bancarios y cuenta de ahorro a la vista (cuenta de cheques).

Fuente: Entrepreneur

* La autora es coach financiera.