¿Qué sigue?

El mundo de los negocios cambió para siempre y la incertidumbre podría matar por completo a millones de negocios. Los próximos cadáveres que estaremos levantando serán los talleres, consultorios, panaderías, cafeterías, florerías y todo aquel que sea golpeado por la otra crisis: la económica.

Mientras que el gobierno federal se instala en la tormenta perfecta para dar clases de doble moral, millones de familias quedarán a merced de la despensa y el apoyo clientelar especialidad de todos los partidos. Sí, todos.

Por otro lado, la empresa formal o el negocio informal, ha quedado sentenciado desde el inicio de esta pandemia por el titular del púlpito nacional bajo el discurso aburrido y generalizado de que eso es cuestión de ricos, poderosos, mafiosos del poder y muchas otra etiquetas que solo las focas del régimen entienden y aplauden.

Durante estas semanas he escuchado decenas de entrevistas y he conducido otras tantas buscando respuesta para muchas interrogantes de la comunidad emprendedora y prácticamente todas conducen al mismo lugar: hay incertidumbre y miedo.

La incertidumbre y el miedo son dos poderosas emociones que se instalan y disparan desde lo que algunos investigadores llaman el “cerebro reptiliano”, una especie de cerebro primitivo que todos tenemos, que controla comportamientos instintivos y que se centra en las actividades más básicas de la supervivencia incluidas la agresividad, la dominación, la territorialidad y los rituales. Esto significa que hoy estamos viviendo una crisis en donde la gente estará actuando muy poco con estrategia y mucho por supervivencia.

¿Cuál es la recomendación para nuestros amigos emprendedores? Por ningún motivo quedarse quietos, no se vale no hacer nada, no puedes permanecer inmóvil y no se te ocurra cerrarle la llave al marketing, a la creatividad, a la comunicación.

Afortunadamente existen varias herramientas para disminuir la incertidumbre y el miedo, en marketing se llama Investigación de Mercados y para eso hay técnicas muy ágiles como las encuestas telefónicas, los páneles online, los grupos focales y muchas fuentes de información. Hoy en día tomo llamadas de muchas empresas llenas de ideas y proyectos pero todas están coincidiendo en que los tiempos de la aventura, el riesgo y la corazonada se han terminado; es tiempo de pasos seguros, de actuar con rapidez pero con la información en las manos para tomar mejores decisiones.

El miedo se cura con valentía y la incertidumbre con información.

* El autor es Director de Testa Marketing, investigación de mercados.