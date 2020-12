¿Qué ofrece una precampaña?

Por el derecho a la libertad de expresió En el incierto juego de la búsqueda de una candidatura a un puesto de elección popular, sea de partido o independiente, ¿qué nos ofrecen realmente los participantes? No es que quiera ser riguroso en mis apreciaciones, pero no ofrecen nada. Inclusive, cuando uno de ellos ha sido electo, las expectativas ciudadanas sobre su futuro trabajo o desempeño en el puesto son inciertas. Durante esta primera parte del juego político, la intensa presión para ser visibles entre el electorado los expone de manera negativa, por la escasez de proyecto o programa alternativo de gobierno. Sus pasos iniciales son el tratar de ser reconocidos como honorables, de trayectoria intachable y con un sólido futuro dentro del marco jurídico. Los de extracción partidaria reniegan, como primer paso, de su filiación, aunque hubieran detentado puestos administrativos de relevancia. Después ocultan, como lo hicieron en su período en el cargo, los grandes abusos de los que se enteraron o en los cuales participaron de manera consciente, y que incrementaron los niveles de corrupción gubernamental. Partiendo de estas premisas, no podemos esperar mucho de ellos cuando son elegidos.

Los que ya intentan representar a sus partidos o quieren ser candidatos independientes, deberían, en primera instancia, hacer posicionamientos respecto a ciertos problemas sociales que están condicionando la dinámica de nuestras sociedades. Podrían al mismo tiempo, comenzar a dar alternativas estratégicas para la solución de estos asuntos importantes, que determinan el curso de las finanzas públicas o la seguridad y la tranquilidad social, y que, por consiguiente, conformarán un ambiente sano para poder impulsar el crecimiento y desarrollo del municipio. Más específicamente, cómo piensan lidiar con la imponente fuerza del Sindicato de burócratas, que consumen más de las tres cuartas partes del presupuesto del ayuntamiento; cómo piensan negociar las condiciones generales del empleo y los aumentos constantes a los salarios de sus miembros. Cómo piensan enfrentar la enorme deuda que se tiene y que sigue incrementándose año con año; cuál va a ser el método efectivo con el cual detendrán la enorme corrupción, las conductas represivas y de abuso policíaco; cuál será su proyecto de sanación y eliminación de los agentes policíacos que no deberían ser miembros de las corporaciones entre otros problemas nodales del ayuntamiento.

Ahorita los posibles candidatos partidarios y/o independientes navegan con las banderas de la honestidad y la nitidez política partidaria, tratando de lanzar destellos positivos que les encumbre en lugares ideales para ser palomeados. Ahorita no miran traseros ni escupen palabras soeces. Son pájaros de buen agüero que nos sonríen siempre. Después, cuando uno de ellos sea electo, conoceremos al sujeto real. Así nos pasó con el chabacano Juan Vargas, Javier Ignacio Urbalejo, César Moreno y Nereida Fuentes. No les vimos la enorme cola de corruptos que siempre enarbolaron y ahora disfrutan de fortunas ilegales e inexplicables. Son cuatro pillos corruptos que deberían estar tras las rejas. Esos son los riesgos de escuchar los cantos de las sirenas que nos ciegan el entendimiento. Dentro de poco esos seres míticos nos provocarán con sus melodías para embaucarnos. Ya nos está llegando la campaña de las mieles y las desvergonzadas mentiras. Cerremos los oídos a la falsedad. Seamos críticos conscientes. Vale