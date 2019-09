Con frecuencia me desespera el señor Presidente. Qué necesidad existe para persistir en su afán de que en su gobierno no pasa nada malo, que todos los actos criminales que se padecen en su administración se deben a herencias del pasado. De los malos gobiernos de ayer. Y, sin duda, de esta forma, Andrés Manuel se lava las manos. Haberse visto. Resulta increíble. La reciente masacre en Coatzacoalcos en Veracruz, ¿de esto, sabe usted quién es el culpable? ¡Los priistas, hombre…!¡Faltaba más!

O qué pensaba usted, que Obrador iba a asumir esta responsabilidad. Se equivoca; sí señor, se equivocó. Los malvados priistas y panistas son la causa de todo lo malo que hoy acontece en el País. Para que lo sepa y conozca de antemano a quién reclamar cientos de asesinatos en el Gobierno de López Obrador. Naturalmente, el último terror acontecido en un bar de Veracruz.

Qué necesidad hay, respetable público lector de esta columneja. Sí, dije columneja y no columna.

Ni tardo, ni perezoso, porque de esto nada tiene, a 12 horas de la matanza citada ya estaba AMLO oportuno como el que más, advirtiendo a la masa de seguidores, de las multitudes que lo admiran y que votaron por él, que el señor Presidente se lava las manos ante esta tragedia, que su gobierno no es el culpable, que a quien hay que responsabilizar reitero una y otra vez, es a los emisarios del pasado, a los corruptos de ayer, a los malos gobiernos como el de Calderón y Fox. No lo dijo, pero lo sugiere; al buen entendedor pocas palabras, como acostumbra siempre buscar culpables para salvar su figura, su gobierno. ¿Te das cuenta? Vaya un saludo a Rubén Vizcaíno Valencia (+).

Y que no piense el Presidente Obrador que no reconocemos todo lo bueno que su mandato tiene. Sus logros son realmente transformadores y es de reconocérsele, por lo mismo digo: qué necesidad. Que se asuma, con toda su responsabilidad y la de los funcionarios de su administración, que no le “saque al parche”.

Afortunadamente, en el discurso de su informe reciente, por fin, atisba a reconocer y declarar que ha llegado la hora de afirmar que todo el mal que aqueja a su gobierno, de hoy en adelante son de su responsabilidad, que ya no culpará a los conservadores y a los neo liberales y corruptos de todo este complejo panorama de desestabilidad. Así, la matanza de Coatzacoalcos Veracruz no fue causada por la administración de Peña Nieto, Calderón o Fox, sino por la situación actual de su gobierno. Obviamente, no lo expresó con tanta palabrería, que es de mi cosecha. ¡En buena hora! Muy mal se ve el presidente Obrador buscando culpas ajenas y no las suyas propias. Hasta ayer (antes de su informe), todos los males que le aquejaban habían sido heredados por los corruptos, nadie se salvaba, solo el Presidente Obrador y su partido Morena, o mejor aún, su movimiento morenista.

Termino afirmando: ¡Qué mal se ve el presidente culpando a otros de sus penas! (¿Cambiará de hoy en adelante…?)

Lo único que le falta en el anuncio de sus grandes logros es, por ejemplo, que los medios informativos o a él mismo reporten vía videos o tomas realizadas por la televisión que hoy lo informa todo, que nada se les escapa, los miles de campesinos plantando millones de árboles en Chiapas o miles de estudiantes recibiendo su beca, agradeciendo al presidente .Por que reitero: los discursos mañaneros y de su informe al “Pueblo de 4 México son una cosa y convertir en hechos tan ambiciosas y bellas palabras, sin olvidar claro que su intención es lo que cuenta. Es todo.

* El autor es artista plástico.