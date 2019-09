¿Qué es un Ecosistema Emprendedor?

Está en boca de todos este nuevo concepto, ¿pero realmente qué significa?, ¿quiénes lo conforman?, ¿para qué sirve? Intentaré responder estas preguntas.



Un Ecosistema Emprendedor es todo aquello que facilita el nacimiento, creación, desarrollo, promoción, crecimiento, fortalecimiento y sostenimiento de los emprendedores. Generalmente este se conforma de 6 esferas generales y trataré de explicarlas para comprender un poco lo que un grupo de locos estaremos intentando fortalecer para nuestra ciudad y nuestro estado a través del Consejo de Desarrollo de Tijuana y la comunidad emprendedora.

1.- Cultura. Esta esfera considera a todos aquellos esfuerzos enfocados en promover la cultura emprendedora y la formación de empresas en sus primeras etapas como los son fundaciones, colectivos de emprendedores, incubadoras y aceleradoras.

2.- Soporte. Aquí se reúnen iniciativas que todo emprendedor necesita para su desarrollo como diseñadores gráficos, programadores web, agencias de marketing, abogados, notarios, corredores, contadores y todos aquellos servicios que van con el sostenimiento de la vida de todo emprendimiento.

3.- Capital Humano. Tal vez sea la parte más importante, aquí se reúnen universidades, escuelas, empresas de capacitación, talleristas, mentores, asesores, capacitadores y hasta “coaches”, es la esfera de aporta el talento más importante para la creación y sostenimiento de las empresas: laspersonas.

4.- Políticas públicas. Las reglas del juego tienen que ser justas y parejas para todos, por eso el gobierno debe generar políticas públicas y programas de apoyo para incentivar las vocaciones emprendedoras. No existe ecosistema emprendedor en el mundo sin el soporte e inversión del gobierno pues dentro de ahí es donde se detonan los emprendimientos que vienen a generar los empleos que se necesitan. No hay empleo sin empresa.

5.- Capital financiero. Dicen que sin dinero baila el perro… y tienen razón, el capital de inversión es fundamental para acelerar emprendimientos, en esta parte se reúne bancos, fondos de inversión y empresarios interesados en destinar parte de su patrimonio para invertirlo en emprendedores, personalmente creo que es el reto más grande que tenemos en BC: falta cultura de inversión y dejar de ver solo al mercado inmobiliario como la única alternativa.

6.- Mercado. La principal razón por la que las empresas fracasan es por la falta de mercado o la pobre oferta que estas tienen. El mercado es ignorado muchas veces y se promueve el emprendimiento sin considerar las necesidades del entorno. No hay empresa sin ventas así que aquí se nos presenta un gran reto para orientar a los emprendedores locales.

La tarea no es fácil y necesitará de quitarnos egos, carteras, cachuchas y proyectos personales, la zona fronteriza más grande del mundo merece que le dediquemos un enorme esfuerzo, la clave es que cada quien haga lo suyo y lo haga bien… pero articulados, vinculados y fortaleciéndonos unos a otros para generar un círculo virtuoso atractivo para que más emprendedores se animen a crear soluciones y para que los inversionistas sientan confianza de apostarle en serio a Tijuana.



* El autor es Director de Testa Marketing, investigación de mercados.