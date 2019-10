¿Qué es la comunicación? Una visión desde Latinoamérica

Del 25 al 27 del pasado mes, se celebró el XVII Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS) en Sucre, Bolivia. Dicho evento convocó a representantes de 17 países que en un número de 1,600 asistentes, participaron como ponentes, talleristas, panelistas, conferencistas además de numerosos asistentes al congreso. En esta ocasión destacó dos actividades de las cuales me correspondió participar. Una fue el Taller de Formación de Jóvenes Investigadores, que junto con mi colega y amigo Luis Razgado de la UAM-Xochimilco, impartimos desde hace algunos años en eventos de este tipo, tanto a nivel nacional como internacional. Lo diferente en esta ocasión fueron varios aspectos. Lo nutrido de la asistencia, pues el taller está destinado a no más de 15 estudiantes que finalizan la carrera o pregrado o empiezan un posgrado en el campo de las ciencias sociales, especialmente en la comunicación. Fueron 33 participantes, la mayoría bolivianos, con el genuíno interés por la investigación. Y esto a mi juicio proviene de que, a diferencia de la mayoría de universidades mexicanas, en Bolivia se promueve la tesis o tesina. Para quien imparte este tipo de talleres, es muy satisfactorio que haya interés de los estudiantes por la investigación. En los dos días que duró la actividad, la asistencia no disminuyó, y sobre todo, la cantidad de preguntas, que tanto a Luis como a mi persona, nos hacían sobre los diferentes rasgos de la investigación cientifica. Esta actividad se propuso al comité organizador del Encuentro con la finalidad de estimular la formación de investigadores y por supuesto, el relevo generacional que debe haber en la academia de la comunicación en Latinoamérica. El otro evento que comparto, fue la moderación de un panel en el marco del Encuentro, denominado Formación e investigación en entornos convergentes ¿Teorías o prácticas en tensión? En el cual participaron tres colegas, el Dr. Salvador De León por México, el maestro Richard Ferreira de Paraguay y el Dr. Gabriel Kaplun de Uruguay. Cada uno de estos panelistas compartió con la asistencia desde su perspectiva el reto que implica tanto la formación de los futuros comunicadores como la necesaria importancia de la investigación para el campo de la comunicación. De ello destacó algunos aspectos abordados por los panelistas. La importancia de la ética en la formación del comunicador; el hecho de que en esta profesión se debe actuar con humildad y responsabilidad en la práctica; la circunstancia que actualmente hay una convergencia entre los elementos tecnológicos, hibridez en el campo profesional y también en el disciplinar. Justamente esta hibridez, señaló Kaplun, enriquece a la comunicación cuando se vincula con otros campos ya sean disciplinares o profesionales, de tal forma que se convive con otras profesiones con lo cual se incrementa el capital cultural del comunicador pero también de la propia sociedad en la cual se haya inserta la profesión. En esencia, nuevas perspectivas nos esperan a quienes como ciudadanos o comunicadores, nos acercamos a la comunicación. Sin embargo, quedó en el aire la pregunta ¿Qué es la comunicación en tiempos de la posverdad? ¿Usted qué opina?

*- El autor es coordinador del Observatorio Global Mediático de la Frontera-UABC.