Se define de una manera habitual "pueblo" como "todo grupo de personas que constituyen una comunidad u otro grupo en virtud de una cultura, religión o elemento similarmente comunes", cubre no solo el conjunto de ciudadanos en su totalidad, sino cualquier subsección. Pueblo (del latín populus) es un término ambiguo, que puede designar a la población como un conjunto de personas de un lugar, región o país; o asimilarse al concepto de país con gobierno independiente. Incluso puede aplicarse para designar a cualquier localidad, particularmente a una población rural; o restringirse a los miembros más humildes de la sociedad (el pueblo llano, común o clases bajas). Alfonso X el sabio en 1295 dijo: “Algunos hombres dicen que pueblo se llama a la gente menuda, así como menestrales y labradores, más esto no es así, y antiguamente en Babilonia y en Troya, que fueron lugares muy señalados y ordenaron todas las cosas con razón y pusieron nombre a cada una según convenía, pueblo llamaron al ayuntamiento de todos los hombres comunalmente: de los mayores, menores y de los medianos y no se pueden excusar, porque se han de ayudar unos a otros para poder bien vivir y ser guardados y mantenidos”. En el contexto de los sistemas jurídicos y el pensamiento político occidental, la definición de "pueblo" es, desde sus orígenes, muy compleja, equívoca y polémica. Pueblo, en teoría política y derecho constitucional, es el sujeto de la soberanía nacional entendida como soberanía popular. "Nación es el pueblo que domina un Estado", "un pueblo es aquel grupo social que ha desarrollado unos vínculos de agregación colectiva entre sus miembros como resultado de su conciencia de identidad política común y de la actuación orientada a traducirla en una entidad estatal propia o independiente. Se denomina democracia popular a un tipo de régimen político. ¡Un pueblo, un imperio, un guía! Fue el lema del nacional socialismo alemán (nazi). No hay que confundir el concepto de pueblo con la noción de multitud; ni con la distinción de pueblo y muchedumbre imperante hasta nuestros días. A partir de esta distinción, etimológicamente, la democracia es el gobierno del pueblo que con la voluntad general legítima al poder estatal, y la oclocracia es el gobierno de la muchedumbre, que a la hora de abordar asuntos políticos presenta una voluntad viciada, evicciosa, confusa, injuiciosa o irracional, por lo que carece de capacidad de autogobierno y por ende no conserva los requisitos necesarios para ser considerada como pueblo. Las expresiones demagogo y demagogia se utilizaban desde la antigüedad clásica para designar al político que tenía la habilidad de manipulación sobre el pueblo, de forma similar a como un sofista tenía la habilidad de convencer mediante argumentos retorcidos aunque fueran erróneos, La expresión panem et circenses (pan y circo) es muestra de algunos de los mecanismos demagógicos que los políticos romanos utilizaban para garantizarse el apoyo popular (y que se utilizan y critican también en épocas más recientes pan y toros o pan y fútbol). En la vida política del mundo contemporáneo, pública y mediática, inseparable de la publicidad y la propaganda; la tópica imagen de los candidatos en las elecciones besando a los niños y saludando efusivamente a todo el mundo es sólo una manifestación externa de lo que a veces se denomina marketing político o el uso de sondeos de opinión para encauzar la acción política de un gobierno o la campaña electoral de un partido político. En México el discurso del ejecutivo federal, siempre gira en torno al pueblo, ¿a quien se refiere específicamente, si el mismo ya se representa en todos los órganos de gobierno electos por el pueblo?

*- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.