Preservar las condiciones laborales

Con este Diálogo Empresarial termino la serie de cuatro reseñas sobre la Semana de Conferencias Virtuales en Materia Laboral.

Otro de los temas que revisamos en un panel fue el de los salarios en la IMMEX en general y en particular los salarios mínimos. Para el próximo año se prevé un incremento salarial del 3.6% para los trabajadores, de acuerdo con la Encuesta Anual de Remuneración Total, pero también que no podrán ser muy elevados porque las empresas ante el confinamiento tuvieron que detener operaciones y por lo mismo sus ingresos, en tanto que el apoyar a los trabajadores aún no estando en los centros de trabajo significaba costos fijos. Ese aumento, nos dijeron los expositores, sería porque al cierre de este año se habría tenido incrementos salariales de 2.1% y una inflación estimada del 3.8%.

Como pudimos escuchar y puede apreciar el lector, la salud y el bienestar de los trabajadores es un asunto de especial atención en las empresas de manufactura global como las IMMEX, tanto para dar cumplimiento a nuestra propia legislación como a las diversas normas mexicanas en la materia laboral y en la normatividad vinculante con la operación de un programa de fomento a la exportación. Con testimoniales de expertos y representantes de empresas, vimos que está demostrado que entornos seguros y saludables de trabajo son los más propicios, no solo para la salud de la fuerza laboral (técnica y administrativa-, sino también para la salud de las empresas en sus múltiples esferas, incluyendo la financiera.

Por eso mismo durante los cinco días de pláticas hubo coincidencia de que en los últimos años el enfoque hacia ambientes saludables va ganando terreno y aunque muchas empresas implementaban acciones y programas ninguna estuvo verdaderamente preparada para enfrentar el enorme desafío que la pandemia ha representado.

Hoy sabemos que el mundo del trabajo se ha visto profundamente afectado. Muchos de estos impactos han sido notorios, desde la pérdida de empleos en varios sectores, el cierre temporal o definitivo de centros de trabajo, la súbita migración del trabajo presencial a lo remoto, entre muchas otras perturbaciones al mundo del trabajo. La emergencia sanitaria ha traído también otros impactos que no en todos los casos han sido igualmente visibles y por tanto no suficientemente abordados.

Citaba en la ocasión anterior la intervención de líderes empresariales. Aquí va lo más relevante desde mi punto de vista del organismo patronal, la Coparmex nacional. Su presidente comentó que, ante la entrada en vigor del T-MEC y la nueva reforma laboral, México tiene que enfrentar de la mejor manera posible los principales desafíos como por ejemplo la competitividad y dijo que una responsabilidad irrenunciable para las empresas es la preservación de las condiciones laborales. Cosa en la que se coincide pues es parte de la filosofía y objetivos de las empresas IMMEX, al menos las afiliadas al Consejo Nacional y por supuesto a las que tenemos en Mexicali y en la asociación hermana de Tijuana.

Del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Presidente señaló que en la actualidad el sector maquilador de exportación es lo que logrará una reactivación más expedita de la economía. Además, en su intervención el tercer día de trabajos del evento organizado por Index Nacional, dijo el representante empresarial que nuestro sector es el principal motor de la misma economía mexicana; más menos en su mensaje dijo que en el sector empresarial “estamos conscientes de la importancia que tiene el sector exportador, en la reactivación actual y en el buen desempeño del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC”.

Hasta la próxima semana y mientras tanto a cuidarnos porque parece que viene una segunda ola de contagios.

*- El autor es Consejero y Tesorero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.