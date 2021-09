Preparará tus finanzas para las siguientes fechas

Estimados lectores esta columna está dedicada a la planeación de bolsillo para las siguientes fechas,estamos por terminar el verano, algunos clientes me comentan que sobreviven, otros que ahorran todo el año para la época de los recibos de la luz, otros ahorran para hacer frente a las bajas ventas, si usted está pensando que tiene otras razones para definir el verano como el enemigo de su bolsillo, permíteme decirle que seguramente tiene muchas razones para pensar así, el verano además de traer el calor, bajas ventas y altos recibos de luz, también llega con otros compromisos como el fin de cursos, graduaciones y grandes expectativas de vacaciones por parte de la familia, pero como nadie está exento de esta regla aquí comparto 3 tips de como hacer un presupuesto para los siguientes meses.1. Elabore un presupuesto global de fin de año (por los siguientes 6 meses): A esta fecha seguramente recibió la quincena o algún ingreso, así que es hora de sacar cuentas, escriba una relación de las expectativas de dinero que recibirá desde hoy hasta el día 30 de diciembre,(incluye aguinaldos, fondos o caja de ahorro, bonos, etc.,) se vale sumar toda clase de ingresos siempre que sean lo más realistas posibles. 2. Ahora elabore una relación de todo los gastos que tendrá desde hoy hasta el 31 de Diciembre, si… así cómo está pensando también incluya los regalos, posadas, vestimenta, cena, apóyese de los gastos que realizó el año anterior, inicie por los gastos fijos que tiene en casa hipoteca, renta, luz, telefonía, etc., continúe con los gastos eventuales como graduaciones, eventos, conciertos, etc., en caso de tener hijos investigue (de una vez) todos los pagos que tendrá que hacer por regreso a clases. 3. Haga una resta matemática y vea cuando le quedará. Ahora que ya tiene la cantidad de ingresos es momento de restar todos los gastos, este ejercicio le dará una idea del Dinero disponible después de que termine la temporada de mayores gastos del año, este cálculo global puede ayudarlo a estar claro cómo está en este momento dispuesto a manejar su economía y cuánto podría ahorrar en esta época de fin de año. Sabe, curiosamente los deseos crecen conforme recibimos más dinero, si está de acuerdo con esta afirmación entonces rara vez podrá ahorrar y mucho menos invertir, ya que estará en las prioridades el seguir gastando en un estilo de vida, con este análisis estar muy a tiempo de tomar decisiones inteligentes para evitar caer en deudas.

1.Recomendación 1: si alguna cantidad no la tiene exacta, trate de ser más negativo con los gastos y por el contrario si los ingresos no son fijos también sea conservador para que no tenga grandes expectativas de gastar sobre el dinero que no tiene.

2. Recomendación 2: involucre a su pareja en la elaboración del presupuesto y a sus hijos, al ser partícipe de este ejercicio estará siendo incluyente con el tema de la educación financiera.

Recuerde que en el verano no acaba la vida, aun viene octubre y los gastos continúan, los cuales regularmente son recurrentes y predecibles así que aproveche ese detalle para anticiparse y ahorrar para los imprevistos.

Le invito a que inicie un ahorro para un fondo de emergencia equivalente a 3 meses de sus gastos personales, cada vez que reciba dinero guarde un billete en una alcancía o realice una transferencia a una cuenta que designen como Fondo de Emergencias, el dicho “ Dinero llama a Dinero” es totalmente cierto, usted mismo lo puede crear.

*- La autora es coach financiera.