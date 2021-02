“Somos lo que Hacemos”.

Bienvenido a éste Camelot que no tiene más intención que dimensionar si la palabra empeñada de quién dijo serían diferentes ha sido cumplida o no. Algunas preguntas circulan en la red, otras deben de ser respondidas para nuestro estado.

¿Vendió el Avión?, ¿Generó más empleos?, ¿Hay mejor educación?, ¿Apoyó a la cultura?, ¿Mejoró el sistema de salud?, ¿Hay más seguridad?, ¿Hay menos muertes violentas?, ¿Acabó con la corrupción?, ¿Creció la economía?, ¿Hay menor subempleo?, ¿Hay menos pobres?, ¿Bajó la inflación?, ¿Bajó la gasolina?, ¿Sacó al ejército de las calles?, ¿Encontró los 500 mil millones de pesos de corrupción anual?, ¿Está usando más energías limpias?, ¿Hay más carreteras nuevas mejor mantenidas?, ¿Hay menores impuestos en todo México parejo?, ¿Hay más certidumbre económica?, ¿Hay más y mejor presencia de México en el mundo?, ¿Hay más unidad entre los mexicanos?, ¿Las tarifas eléctricas son más baratas?, ¿El precio de gas LP es menor?, ¿Los miembros del gabinete son más capacitados para sus respectivos puestos?, ¿Se acabó la corrupción en aduanas?, ¿PEMEX y CFE son más rentables?, ¿Más eficientes?, ¿Menos corruptas?, ¿Hay apoyo suficiente a pequeños y micro empresarios?, ¿Hay menos feminicidios?, ¿Se acabaron las tomas de casetas de peaje?, ¿Se acabó el bloqueo de las vías de ferrocarril?, ¿Se acabó la mafia del poder?

En nuestro estado el gobierno ha sido tan pobre de ideas que hasta imita las conferencias mañaneras auspiciadas para una base de seguidores pagados, ¿De verdad creerán que la gente aguarda todos los días para escuchar los informes de Bonilla?, el gobernador es tan falto de gracia que hasta sus insultos y agresiones son acartonadas y aburridas. Tenemos un gobierno con forma, pero sin fondo; reto a que alguien indique obra o acción de gobierno que haya valido la pena en estos casi dos años. Sigamos con las preguntas:

¿Encarcelaron a Kiko Vega?, ¿Hay más seguridad en nuestro estado?, ¿Ha disminuido la violencia en nuestras calles?, ¿Se acabó la descarada corrupción en el gobierno?, ¿Hay más independencia en los órganos autónomos en el estado?, ¿Aumentó la recaudación?, ¿Se acabaron los carros chocolates?, ¿Mejoró nuestro sistema de salud?, ¿Se acabaron los diputados al servicio del gobernador?, ¿Mexicali es más segura?, ¿En Ensenada disminuyeron los homicidios?, ¿Tijuana recuperó su seguridad como sucedió en el 2009?, ¿Hay respeto a la división de poderes?, ¿Se le permitió gobernar a Arturo González sin importarle el daño a los tijuanenses?, ¿Tecate merecía el avasallamiento hacia su alcaldesa?, ¿Armando Ayala tiene la independencia de Bonilla que Ensenada demanda?, ¿Tijuana merece tener a la Sra. Ruiz de alcaldesa?, ¿Se acabaron los Molinas y Bujandas en el Congreso?, ¿El gobernador es un demócrata?, ¿Se respetó la voluntad de los bajacalifornianos al querer “chingarnos” 3 años más en su periodo a través de la “ley Bonilla”?, ¿Se acabaron las componendas en el Congreso?, ¿Ha habido alguna obra pública que valga la pena en algún municipio del estado?, ¿Se ha respetado el estado de derecho?, ¿Estamos mejor ahora?, ¿Se siente usted más seguro?, ¿Ha funcionado la estrategia y contención ante la pandemia?

Mi respuesta a todas las preguntas anteriores es NO, ¿Cuál es la suya? El tema no es el de Tirios o Troyanos. La palabra empeñada debe honrarse, fueron electos para dar cumplimiento a lo que ofrecieron, no hacerlo los convierte en una caricatura sin la fuerza de saberse con el compromiso cumplido.

* El autor es empresario y ex dirigente de Coparmex Mexicali