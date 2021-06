La candidata de Morena a la gubernatura de Baja California, la joven, ni tan joven, Marina del Pilar, obtuvo el 48% de los votos. Su competidor más cercano, el candidato del PES, Jorge Hank Rhon, obtuvo el 31% de los sufragios. Es decir, una diferencia de 17 puntos porcentuales. Muy lejos quedó la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, Lupita Jones, con solamente el 11% de los votos.

Al final, no hubo sorpresas, ocurrió lo que se presumía desde un principio, incluso antes de que arrancaran las campañas. Los pronósticos de las casas encuestadoras (Mitofsky, Reforma, El Financiero, entre otras) fueron acertados.

A pesar de todo el ruido político, y a pesar de todos los expertos que aparecen en cada proceso electoral, en Baja California estuvimos muy lejos de contar con una elección reñida, como la que sí se registró en otras entidades federativas del país.

¿Por qué ganó Marina del Pilar? Acá algunas razones.

1. Porque la oposición fue dividida. Esto es tan obvio, y ha sido tan mencionado, que hasta da flojera explicarlo. Desde antes de que comenzara la contienda, se dijo que Lupita Jones y Jorge Hank Rhon terminarían dividiéndose los votos de la oposición, fortaleciendo así a Marina del Pilar. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Si la oposición hubiera tenido una sola candidatura fuerte (Hank), estaríamos hablando de una elección mucho más competida. O los opositores son muy idiotas (que no lo descarto), o lo hicieron a propósito para dejarle el camino libre a Morena.

2. Porque Morena sigue siendo una de las marcas más poderosas de nuestro país. La famosa ola que inició Andrés Manuel López Obrador en 2018 está muy lejos de terminar. No importa quién sea el candidato o candidata. No importa si haces una buena o mala campaña. Si compites bajo los colores de Morena vas a ganar. Eso habla muy mal de nosotros como ciudadanos. La mayoría sigue votando por el partido de moda. Y esto no es nada nuevo. Durante 30 largos años, a pesar de terribles gobiernos, la gente no dejaba de votar por el PAN. Todo indica que un importante sector de la población, pase lo que pase, y durante no sé cuánto tiempo más, seguirá votando por Morena.

3. Porque Marina del Pilar hizo la campaña política más ambiciosa. Recorrió toda la entidad federativa, apareció en decenas de carteleras, dominó las benditas, y en ocasiones malditas, redes sociales. La vimos hasta en la sopa. Y aunque muchos ciudadanos, con justa razón, critican ese exceso de exposición mediática, tenemos que entender que funciona. Quitémonos la venda de los ojos. Veamos el triunfo de Samuel García en Nuevo León. Funciona. Y, como la sección amarilla, funciona muy bien.

Si la oposición iba dividida, si no se construyó una nueva oferta política para contrarrestar la ola morenista, si la candidata del partido en el poder hizo la campaña más ambiciosa… ¿Cómo esperaban algunos que el resultado fuera distinto?

*- El autor es abogado y conductor de televisión.